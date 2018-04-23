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Türkiye, Almanya'ya nota verdi

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığına nota gönderildi.

Türkiye, Almanyaya nota verdi

23 Nisan 2018 15:25

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