Saruhanlı Belediye Kültür Sitesi Salonu'nda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Saruhanlı Şubesi tarafından düzenlenen konferansa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Zeki Bilgin, Saruhanlı ADD başkanı Mustafa Civan, CHP İlçe Başkanı Ayşe Sunar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta yaptığı konuşmada Feyzioğlu, kuvvetler ayrılığı ilkesinin korunmasına dikkat çekerek, "Hangi hükümet sistemini getirirsek getirelim, kuvvetler ayrılığının çok güçlü bir şekilde olması lazım. Yargının nasıl bağımsız, tarafsız ve hesap verebilir olduğunu anayasa taslağında görmeden konuştuğumuz her şey boş. Bu Siyasi Partiler Kanunu'yla partili cumhurbaşkanlığı derseniz, meclisin başkanı denetleme ihtimali olmaz. Hatta bu sistemle apartman bile yönetemezsiniz. Gerçi apartman yönetir gibi yönetmenize bile razıyız ama o da sizde yok" dedi.

OHAL'le birlikte sık sık idam cümlelerinin geçtiğine dikkat çeken Feyzioğlu, "İdam çözüm değil, bu insan haklarına aykırı, benim de idamını istediğim kişiler elbet olabilir fakat bu çözüm değil, eğer bu yasa gelirse AB komisyonundan atılırız. O her seferinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuralım diye kurduğumuz cümleyi bir daha kuramayız" diye konuştu.

Adem Şahin