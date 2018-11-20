Türkiye beton üretiminde dünyada 3'üncü, Avrupa'da 1'inci sırada

Türkiye Katkı Üreticileri Birliği'nin (KÜB) 20'nci yıl davetinde sektörün önde gelen profesyonelleri bir araya geldi. KÜB Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Ertin, davette yaptığı açılış konuşmasında, beton üretiminde tüm dünyada önemli bir paya sahip olan Türkiye'nin, beton katkılarında da EFCA (Avrupa Katkı Üreticileri Federasyonu) üyesi ülkelerin toplam üretiminin yüzde 40'ını tek başına gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ertin; betonun dünyada insan tarafından üretilen en yaygın malzeme olduğuna dikkat çekerek, dünya nüfusu arttıkça insanların gıda, enerji, toprak, su ve barınma ihtiyacının arttığını, bunun da beraberinde daha fazla inşaat ihtiyacı doğurduğunu belirtti. Günümüzde son teknoloji ile üretilen yeni nesil beton katkıları kullanımı ile ise, inşaatların çevreye olan etkilerinin gün geçtikçe azalmaya başladığını ifade eden Emrah Ertin, modern zamanda betonun artık; düşük su/çimento oranına sahip, daha dayanımlı, dayanıklı ve daha ekolojik bir ürün haline gelerek içerisinde daha fazla geri kazanılmış malzeme olacağını söyledi.

Emrah Ertin'in açılış konuşmasının ardından kurucu üyeler ile önceki dönem yönetim kurulu başkanlarına (Murat Belen, Nizamettin Günel, Nihat Girit, İzzet Kamil Kapucuoğlu, Kazım Yaşar Levent ve Merhum Volkan Ardaç adına Emre Ardaç, Cüneyt Dayıcıoğlu, Buket Tolun ve Bora Yıldırım) teşekkür plaketleri takdim edildi.

KÜB Teknik Komitesi adına “Osman Tezel, Emrah Karataş, E. Yavuz Şahin, Özgür Mutlu, Kenan Çelikkaya, Alev Çankayalı ve Uğur E. Şenbil”in 'Kimyasal Katkı Teknolojileri' sunumu ile devam eden etkinlikte ayrıca “İnşaat, Beton ve Çimento Sektöründe Gelecek Dönem için Beklenti ve Değerlendirmeler” konulu panel de gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım'ın yaptığı panelin konuşmacıları ise, İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu ve Avrupa Hazır Beton Birliği ERMCO Türkiye Başkanı Yavuz Işık, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği CEO ve Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu YÜF Genel Sekreteri İsmail Bulut oldu.

Panelistler, Türkiye ve dünyadaki inşaat sektörü genelinde beton ve beton katkıları üretiminin oluşturduğu ekonomik hacme dikkat çekerek, ülkemizin bu alandaki varlığından söz ettiler.

1998 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk ve tek kimyasal katkı maddeleri üreticileri derneği olan Katkı Üreticileri Birliği (KÜB)'ün tüketiciye teknolojisi yüksek, kaliteli ürünler sağlamak amacı ile beton, harç ve çimento katkı üreticilerini bir araya getiren ve Avrupa Katkı Üreticileri Federasyonu (EFCA) içerisinde de Türkiye'yi temsil eden bir çatı kuruluş olması itibariyle beton, inşaat ve çimento sektörünün tüm paydaşlarına 20 yıldır hizmet verdiğini vurguladılar.

KÜB 20. yıl daveti, programın sonunda Grup Gündoğarken konseri eşliğinde verilen kokteyl ile sona erdi.