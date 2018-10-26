Türkiye, Blockchain temelli dijital finans merkezi olmaya aday

Son birkaç yıldır blockchain ve sınır ötesi finans teknolojilerine ilişkin birçok yeni proje geliştiriliyor. Dünya tarihi açısından önemli bir kırılım noktası olarak görülen bu teknolojilerin reel ekonomide kullanımını artırmak amacıyla kurulan Güney Kore merkezli Mile Unity Foundation Türkiye'yi ziyaret etti. Gelişen Ekonomilerde Blockchain Teknolojisi başlıklı panele katılan Mile Unity Foundation Yönetim Kurulu Üyesi George Goognin, "Ölçeklemenin yanı sıra işlem hızı problemini de aşan 3'üncü nesil blockchain protokolü Mile Unity'nin hedefi, öncelikli olarak belirlediğimiz gelişmekte olan ülkelerde temsilcilikler açarak ülkeler arası finans teknolojilerine işlevsellik kazandırmak" dedi.

Global çapta yeni nesil finansal araçlara eşit erişim imkanı sağlamayı hedeflediklerini belirten Mile Unity Foundation Yönetim Kurulu Üyesi George Goognin şunları aktardı: "Merkezi olmayan ve yavaş işlem sorununu aşan bir blockchain altyapısı yakın zamana kadar yoktu. Örneğin Bitshares, EOS ve Ripple gibi blockchain uygulamaları, merkezi olarak ve az sayıda insan tarafından yönetiliyor. Buna karşın Mile Unity blockchain, eşit haklara sahip, güvenliği garanti altına alan 10 bin kontrol ağı noktasıyla (masternodes) dünyanın ilk merkezi olmayan ve saniyede 10 bin işleme imkan tanıyan 3'üncü nesil blockchain teknolojisi. Bu altyapı sayesinde finansal araçlar yoluyla, ülkeler arası para transferi hizmetine sahip olmayan ülkelerde kendi algoritmamız üzerinden ücretsiz para transferi imkanı sağlıyoruz".

Eylül ayında Brezilya Ticaret Odası ile blockchain teknolojisinin finans alanında kullanımını geliştirmeye yönelik bir iş birliği paketi imzalayan Mile Unity Foundation, Türkiye Temsilcisi Murat Koçak'ın katılımıyla Türkiye'de çok sayıda kurum ile bir araya geldi. Toplumu ile ilgili kamu ve finans kurumlarını özellikle gelişen ekonomilerde Blockchain'in faydası konusunda bilgilendiren Mile Unity, geçtiğimiz hafta; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk Amerikan İş Adamları Derneği, Rotary Kulübü, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bir araya geldikleri tüm kurum temsilcilerinin, blockchain ve finansal teknolojiler konusunda yüksek düzeyde farkındalığa sahip olduğunu belirten Goognin, "Türkiye gelişmiş altyapısı ve coğrafi konumuyla dijital finans merkezi olmaya aday. Bunu geliştirmek için görüştüğümüz kurumlarla yakın zamanda iş birliklerine imza atacağız. İlk aşamada Türk hızlandırıcılara ve teknoloji eğitimi veren şirketlere kendi projeleri için Mile Unity blockchain protokolüne erişebilecekleri ücretsiz açık kaynak teknolojileri ve malzemeler sunacağız. Ayrıca bazı pilot uygulamalarla sınır ötesi ticaret işlemleri gerçekleştirip Türkiye'deki ticaret, teknoloji turizm ve eğitim alanlarında yeni teknolojilerle neler yapabileceklerini göstereceğiz" dedi.

Mile Unity Foundation tarafından sunulan hızlı ve ücretsiz para transferi imkanı sağlayan kripto para ise daha stabil bir değere sahip olmak için Uluslararası Para Fonu IMF tarafından ülkelerin kullanımına sunulan uluslararası rezerv birimi SDR'ye (Özel Para Çekme Hakları | Special Drawing Rights) endeksli olarak işlem görüyor. IMF'nin ‘sanal para birimi' olarak da bilinen SDR'ın değerinin belirlenmesinde dolar yüzde 41,73, euro yüzde 30,93, Çin yuanı yüzde 10,92, Japon yeni yüzde 8,33, sterlin ise yüzde 8,09 ağırlığa sahip.