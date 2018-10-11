Türkiye - Bosna Hersek MAÇI kaç kaç bitti? Türkiye - Bosna Hersek maçı skoru... Tüm gözler bu maçtaydı. Rize'de oynanan büyük mücadelede A Milli takımımız, Bosna Hersek ile golsüz berabere kaldı. İşte Türkiye Bosna Hersek Maçı hakkında tüm detaylar...

MAÇ SKORU:

TÜRKİYE 0 - 0 BOSNA HERSEK

Maçtan Dakikalar

15. dakikada Dzeko'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda kaleci Sinan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol taraftan gelişen Bosna Hersek atağından topla birlikte ceza sahası içine giren Goran Zakaric'in vuruşu kaleci Sinan'dan döndü. Dönen topa Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Bosna Hersek savunmasında oluşan karambolde ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutu yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Cengiz Ünder pasında topu önüne alan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutu kaleci Sehic'de kaldı.

32. dakikada Oğuzhan'ın pasında kale sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Enes'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

68. dakikada Cengiz Ünder'in sağ taraftan ortasında sol taraftan bindirme yapan Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası içine giren Cenk Tosun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Begovic'in sağından dışarı gitti.

Stat: Rize

Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Alexey Lunev

Türkiye: Sinan, Şener Özbayraklı (Mert Müldür dk. 86 ?), Kaan Ayhan (Ertuğrul Ersoy dk. 82 ?), Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Mahmut Tekdemir (Yunus Mallı dk. 65), Oğuzhan Özyakup (Berkay Özcan dk. 86 ?), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder (Serdar Gürler dk. 80 ?), Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal (Cenk Tosun dk. 46)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Gökhan Akkan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Mehmet Zeki Çelik, Tarkan Serbest

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Bosna Hersek: Ibrahim Sehic (Asmir Begovic dk.46), Darko Todorovic, Bojan Nastic, Ognjen Vranjes, Ervin Zukanovic, Gojko Cimirot, Miralem Pjanic (Sanjin Prcic dk.46), Rade Krunic (Sarıc dk. 81 ?), Edin Visca (Milosevic dk.46), Goran Zakaric (Kenan Kodro-Maksumic dk. 69), Edin Dzeko (Riad Bajic dk. 46)

Yedekler: Vedran Kjosevski, Eldar Civic, Muhamed Besic, Haris Duljevic, Toni Sunjic

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Sarı kart: Ognjen Vranjes (Bosna Hersek)

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI SON DURUM

Rusya mağlubiyeti sonrasında gruptaki ikici karşılaşmasında İsveç deplasmanına giden milli takım muhteşem bir geri dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı. Rusya'ya kendi evimizde 2-1 yenilmemize rağmen İsveç karşısında oynanan futbol milli takımın hırsını ortaya koymuştu. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, en farklı mağlubiyetini İzlanda karşısında almış ve mücadelen 3-0 yenik ayrılmıştı.