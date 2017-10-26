Türkiye bu polisi konuşuyor!

Çevre esnafı tarafından sürekli yasak parkları uyarırken düdük öttürmesi nedeniyle "Düdükçü Hüseyin’ lakabı takılan polis memuru Hüseyin Yeşiltaş, yazdığı park cezalarına rağmen Trabzon’da en çok sevilen trafik polisleri arasında yer alıyor. Yasak park yapan sürücüleri uyaran Yeşiltaş’ın hem ceza yazıp hem de etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında şarkı söylediği görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde Yeşiltaş, "Polis amca gelirken sen buradan kaçsana, polis amca geldi mi makbuzunu kesti mi?" şeklinde şarkı söyleyerek sürücüleri uyarıyor.