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Türkiye bu polisi konuşuyor!

Trabzon’da Valilik ve Emniyet Müdürlüğü çevresindeki caddede görev yapan ve park cezası yazarken şarkı söylemeyi de ihmal etmeyen trafik polisinin görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

Türkiye bu polisi konuşuyor!

26 Ekim 2017 18:35
Türkiye bu polisi konuşuyor! - Tıkla İzle

Çevre esnafı tarafından sürekli yasak parkları uyarırken düdük öttürmesi nedeniyle "Düdükçü Hüseyin’ lakabı takılan polis memuru Hüseyin Yeşiltaş, yazdığı park cezalarına rağmen Trabzon’da en çok sevilen trafik polisleri arasında yer alıyor. Yasak park yapan sürücüleri uyaran Yeşiltaş’ın hem ceza yazıp hem de etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında şarkı söylediği görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde Yeşiltaş, "Polis amca gelirken sen buradan kaçsana, polis amca geldi mi makbuzunu kesti mi?" şeklinde şarkı söyleyerek sürücüleri uyarıyor.

 

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