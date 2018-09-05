'Türkiye büyük bir komşudan daha fazlası'

Maas, dışişleri bakanı sıfatıyla Türkiye’ye yapacağı ilk ziyareti öncesi, Türkiye ile iyi ilişkilerin Almanya’nın stratejik çıkarına olduğunu söyledi. Maas, "Türkiye büyük bir komşudan daha fazlasıdır, aynı zamanda Almanya’nın da önemli bir ortağıdır, ancak geleneksel olarak iyi ilişkilerimiz son yıllarda çok sayıda zorlu testten geçmiştir. Türkiye’nin gelişiminin ve özellikle de insan hakları durumunun bizi endişelendirdiğini ve toplumlarımız arasındaki derin bağlar göz önüne alındığında, açık bir şekilde ele alacağım sayısız tutukluluk vak’asının gösterdiği gibi, ilişkilerimizi gölgede bıraktığımıza dair bir sır değildir. İlişkileri geliştirmek için çok çalışmaya devam ettiğimiz çeşitli ortak menfaatlerimizdeki net arzumuzdur ve Türkiye’ye yaptığım seyahat ile katkıda bulunmak istiyorum. " açıklamasında bulundu.