Emniyet Genel Müdürlüğünden “Huzur Türkiye” isimli uygulamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin güvenlik ve asayişini temininde mesai mefhumu gözetmeden her türlü zor şart altında canı pahasına görev yapan polisimiz, bu akşam 81 ilimizde eş zamanlı olarak geniş çaplı önemli bir uygulama yapmıştır. Güvenlik ve özgürlük arasındaki hassas dengeye önem veren temel insan haklarına saygılı bir yöntemle yapılan uygulama ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için karma ekiplerle çalışma yapılmıştır” denildi.

5 bin 863 ekip, 7 helikopter, 10 deniz aracı, 138 detektör polis köpeği ve 40 bin 507 personelin katımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen bin 906 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldığı bildirildi.

İstanbul’da tekneler ve yatlarda kontroller yapıldı

Uygulama kapsamında İstanbul’da tüm ilçe meydanları ve önceden belirlenen noktalarda polis, uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli şahısların GBT kontrolü yapıldı. Balıkçı teknelerin ve yatlarda da kontroller ve GBT uygulamaları yapıldı. Üzerine suç aleti veya araması bulunan şahısların gözaltına alındığı uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yakından takip etti.

Onur Emre Durak-Selim Bayraktar