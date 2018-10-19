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Türkiye ile Arnavutluk arasında 'İşbirliği Konseyi' kurulacak

Türkiye ile Arnavutluk arasında 'İşbirliği Konseyi' kurulacak
Türkiye ile Arnavutluk arasında 'İşbirliği Konseyi' kurulacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Arnavutluk’un başkenti Tiran’a yaptığı ziyarette, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına dair ortak siyasi bildiri imzalandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile önce ikili, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, daha sonra Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına dair ortak siyasi bildiriye imza koyarak, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında, “Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile başta terörizmle mücadele konusunda olmak üzere ikili işbirliği imkanlarını değerlendirdik. İki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulması konusunda mutabık kaldık” paylaşımında bulundu.  

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