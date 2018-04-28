Diğer
Kategoriler

Türkiye ile Irak arasında dostluk maçı

FIFA tarafından Bağdat'a uygulanan maç yasağının kaldırılmasına destek için oynanan karşılaşmada, A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncuları, Irak'ın eski milli oyuncularını 4-2 mağlup etti.

Türkiye ile Irak arasında dostluk maçı
Türkiye ile Irak arasında dostluk maçı - Foto Galeri

28 Nisan 2018 17:32
Türkiye ile Irak arasında dostluk maçı - Tıkla İzle

Uluslararası Şaab Stadı'nda Türkiye ile Irak'ın eski milli oyuncuları karşı karşıya geldi. Dostluk havasında geçen mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, Irak'ta oynadıkları Türkiye Milli Veteranları ile Irak Veteranları arasındaki maçla ilgili, "Irak Spor Bakanlığı ve Irak Futbol Federasyonu'nun davetiyle gittik. Burada bir ambargo vardı. Mili maç yasağı vardı. FIFA, Irak'ın milli maç yapmasına izin verdi. Biz de iki ülke ilişkilerinin düzelmesi açısından hem de dost ülke Irak'a destek için veteranlar olarak gittik, maç yaptık. Burada bize en büyük desteği veren Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin hanıma çok teşekkür ediyoruz. Irak Federasyon Başkanı'na teşekkür ederiz" dedi.  

Semir Yemenci

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç