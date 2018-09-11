'Türkiye-Kazakistan ilişkileri altın çağını yaşıyor'

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı televizyonu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu ile genel çerçevede Orta Asya coğrafyası, özelde ise Kazakistan konulu bir mülakat gerçekleştirdi. Topçu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayevin yarınki Ankara ziyaretini de değerlendirdi.

Kazakistanı Avrasyanın kalbi olduğunu belirten Yalçın Topçu, “Dünyanın dokuzuncu büyük toprağına sahip ata yurdumuz Kazakistan, Türk dünyasının güvenlik şemsiyesidir. Kazakistan jeopolitik ve stratejik olarak 1991den bu yana çok önemlidir. Kazakistan, sadece Avrupa ile Çin arasında değil, doğudan batıya ve kuzeyden güneye doğru ana geçiş yolu olması ile doğal bir kavşak olup, kıtalararası bağlantıda kilit bir ülkedir. Kazakistan Avrasyanın kalbidir, merkezidir. Kazakistan, Avrasyanın kalbi olmanın sorumluluğunu derinden hissetmektedir. Zira bu kalp teklediğinde, coğrafyanın ölümü ya da en azından hastalıklı bir yapıya sürüklenmesi kaçınılmazdır. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, sadece Kazakistanı öncelikli kılan bir politika izlememektedir” şeklinde konuştu.

“Tüm Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayevin dünya siyasetine yön veren hamlelerine değinen Topçu, “Kazakistanın önemini bilen Türk dünyasının aksakalı Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, sadece Kazakistanı öncelikli kılan bir politika izlememektedir. Bu nedenledir ki Sayın Nazarbayev bölgede ve dünyada barışı teşvik eden yapıcı bir dış politika izliyor ve arabuluculuk rolü üstleniyor. Tüm taraflarca kendisine duyulan saygı, güven, ‘aksakal kişiliği bu konuda hiç kuşkusuz oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye-Rusya arasındaki uçak krizinin sonlandırılmasında ve Suriye krizinin çözümünde önemli bir katkı olarak kabul edilen Astana Sürecinde tüm tarafların mutabık kaldığı, sözü dinlenen bir liderdir” dedi.

“Nazarbayevin Türk Keneşindeki önerileri takdire şayandır”

Nazarbayevin dünya barışı için üstlendiği sorumlulukların yanında Türk devletlerinin birlikte hareket etmesi için gösterdiği hassasiyete de değinen Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk Devlet Başkanları Zirvelerinin tümüne katılan tek lider Sayın Nazarbayevdir. Kazakistanın en kalabalık ilinin adının ‘Türkistan olarak değiştirilmesi bile onun bu konudaki büyüklüğünü gösterir. Türk Dünyasında birlik arayışlarına yönelik çabaları ve bu konuda ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi veya ‘Türk Keneşi olarak adlandırılan yapının 3 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistanda gerçekleşen 6. Zirvesinde de ortaya koyduğu yapıcı öneriler dikkate şayandır. Üye devletler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirmenin önemini vurgulayan Aksakalımız, Hazar Anlaşması sonucu ortaya çıkan yeni statüden Türk Konseyi ülkelerinin de istifade etmesi gerektiğine değinmiştir. Bu çağrı, Hazara kıyıdaş 5 ülkeden 3ünü oluşturan Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan kadar, bir Hazar havzası ülkesi olan Türkiye açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Sayın Nazarbayevin bu önerisi bile onun ne kadar derin bir stratejik düşünceye ve öngörüye sahip bir lider olduğunu göstermektedir.”

“Nazarbayev ve Erdoğan sayesinde ilişkilerimiz altın çağını yaşıyor”

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin son dönemde yükselen seyrini iki ülkenin liderleri arasındaki muhabbete bağlayan Yalçın Topçu, “Nursultan Nazarbayevin üstün liderliği ve ileri görüşlülüğü sayesinde aramızdaki mesafeler son bulmuş, ilişkilerimiz bağlamında, hamdolsun, çok ciddi atılımlar sağlanmıştır. Aynı zamanda, milletin ve ümmetin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın da özel ve içten çabalarıyla ilişkilerimiz adeta altın çağını yaşıyor ve giderek daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Her alanda çok büyük atılımlar yapıyoruz, bu güzel ilişkileri bozmak isteyen dâhili ve harici güçlere karşı kardeşlik saflarımızı daha da sıkılaştırıp ülkelerimiz, bölgemiz ve insanlık için güvenliğe, barışa, adalete ve refaha katkısı olacak ortak kutlu yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“Uzaktaki kardeşlerin ülkesi Türkiye”

Son olarak iki ülke arasında her kademede karşılıklı ziyaretlerin önemini vurgulayan Topçu, “Türk dünyasını hedef alan tehdit ve risklerin bertaraf edilmesi, fırsatların daha etkin değerlendirilmesi açısından Türkiye-Kazakistan ilişkileri ve karşılıklı ziyaretlerimiz büyük önem arz etmektedir. Kardeş ülke, ata yurdumuz Kazakistanın Cumhurbaşkanı ve tüm Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nursultan Nazarbayevin bu günlerde ülkemize gelmesinden Türk halkı derin bir memnuniyet duymaktadır. Bu ziyaretler iki kardeş millet arasında, STKlarımız ve işadamlarımız tarafından da daha sık yapılmalıdır. Ben de bir sivil toplum kuruluşu olan Yerli Düşünce Derneğinin Onursal Başkanı olarak, 29 Ekimde Türk Filmleri Haftası münasebetiyle ata topraklarımızda, Almatıda olacağımızı memnuniyetle bildiriyorum. Sayın Aksakalımıza atamız Mağcan Cumabayın ifadesi ile uzaktaki Kardeşlerinin ülkesine ‘hoş geldin diyor; sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” açıklamasında bulundu.