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Türkiye - Kosova maçı biletlerinin gişe satışı başladı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile Kosova arasında oynanacak olan maçın biletlerinin gişe satışı başladı.

Türkiye - Kosova maçı biletlerinin gişe satışı başladı

07 Kasım 2016 12:28

A Milli Takım'ın, 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin gişe satışı başladı. Müsabaka biletlerinin internet satışı ise bugün itibariyle sona erdi.

Türkiye - Kosova maçının bilet satışı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Antalya Stadyumu'nda bulunan bilet gişelerinden yapılacak. Bilet gişeleri, bilet kalması halinde maç günü de açık olacak. Müsabakaya 1 kişi, en fazla 4 adet bilet satın alabiliyor.

Türkiye - Kosova maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 50 TL
2. Kategori: 30 TL
3. Kategori: 15 TL 


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