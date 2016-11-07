A Milli Takım'ın, 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin gişe satışı başladı. Müsabaka biletlerinin internet satışı ise bugün itibariyle sona erdi.

Türkiye - Kosova maçının bilet satışı, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Antalya Stadyumu'nda bulunan bilet gişelerinden yapılacak. Bilet gişeleri, bilet kalması halinde maç günü de açık olacak. Müsabakaya 1 kişi, en fazla 4 adet bilet satın alabiliyor.

Türkiye - Kosova maçının bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 50 TL

2. Kategori: 30 TL

3. Kategori: 15 TL