Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu ilk maçlarında bugün 9 karşılaşma oynandı. Gruplara çıkan ilk takımlar bugün belli oldu. 3. tur eleme maçları 26 Ekim Çarşamba ve 27 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Bugün oynanan maçlar sonrası gruplara kalan takımlar şöyle:

"Gençlerbirliği, Amedspor, 24 Erzincan, Sancaktepe, Kızılcabölük, Elazığ, Gaziantep, Çaykur Rize, Galatasaray."

Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar ise şöyle:

Pendikspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Amed Sportif: 2 - Keçiörengücü: 1

24 Erzincanspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1

Bandırmaspor: 2 - Sancaktepe Belediyespor: 2 (Penaltı: 3-4)

Kızılcabölükspor: 2 - Kocaeli Birlikspor: 1

Elazığspor: 1 - Ofspor: 1 (Penaltı: 4-1)

Gaziantepspor: 1 - Düzyurtspor: 0

Çaykur Rizespor: 3 - Fethiyespor: 0

Galatasaray: 5 - Dersimspor: 1