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Türkiye Kupası'nda gruplara çıkan ilk takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan 3. eleme turu maçları sonucu gruplara çıkan ilk takımlar belli oldu.

Türkiye Kupasında gruplara çıkan ilk takımlar belli oldu

25 Ekim 2016 23:28

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu ilk maçlarında bugün 9 karşılaşma oynandı. Gruplara çıkan ilk takımlar bugün belli oldu. 3. tur eleme maçları 26 Ekim Çarşamba ve 27 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Bugün oynanan maçlar sonrası gruplara kalan takımlar şöyle:

"Gençlerbirliği, Amedspor, 24 Erzincan, Sancaktepe, Kızılcabölük, Elazığ, Gaziantep, Çaykur Rize, Galatasaray."

Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar ise şöyle:

Pendikspor: 0 - Gençlerbirliği: 1
Amed Sportif: 2 - Keçiörengücü: 1
24 Erzincanspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1
Bandırmaspor: 2 - Sancaktepe Belediyespor: 2 (Penaltı: 3-4)
Kızılcabölükspor: 2 - Kocaeli Birlikspor: 1
Elazığspor: 1 - Ofspor: 1 (Penaltı: 4-1)
Gaziantepspor: 1 - Düzyurtspor: 0
Çaykur Rizespor: 3 - Fethiyespor: 0
Galatasaray: 5 - Dersimspor: 1

Etiketler: 3. eleme turu maçları, belli oldu, gruplara çıkan ilk takımlar, Ziraat Türkiye Kupası


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