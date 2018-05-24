Türkiye Rafting Şampiyonası Tunceli’de başladı

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Tunceli Valiliği ile Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları, Munzur Çayı’ndaki 400 metrelik parkurda başladı. Şampiyonaya, İstanbul, Rize, Muğla, Hakkari, Van, Kayseri, Düzce, Erzurum, Elazığ, Artvin ve Tunceli’den 47 takım, 300 sporcu, 30 hakem ve İtalya’dan gelen 2 nehir eğitim başkanı katıldı. Şampiyonanın 27 Mayıs tarihine kadar Munzur Çayı’nın farklı bölümlerinde devam edeceği bildirildi.

Heyecanlı ve önemli bir gün yaşadıklarını belirten Vali Tuncay Sonel, “Çünkü Tunceli’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası yapılıyor. İlimizde yaklaşık 400 civarında sporcu, hakem ve teknik heyeti ağırlıyoruz. Tunceli artık huzur şehri olsun diyoruz. Munzur hakikaten hem Tunceli’nin hem ülkemizin hem de dünyanın bir değeri. Munzur’da Rafting Şampiyonası çok önemli. Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanımızın destekleriyle Munzur Nehri Dünya Rafting Uluslararası Parkuru ilan edildi. Bu da bizim yöremiz ve ülkemiz için çok önemli. Türkiye şampiyonasıyla başladık. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonası da bu güzel Munzurumuz'da olacak. Munzur’un suyu aynı zamanda 8,5’lik PH değeriyle Türkiye’nin en iyi suyudur. Munzur’u anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz” dedi.

Şampiyona hakkında bilgi veren GOSBF Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, “Muhteşem bir organizasyon. Tunceli de artık dünya ve Avrupa şampiyonaları kotasına girmiş pozisyonda. Valimizle şampiyonadan sonra oturup Dünya Rafting Federasyonu'na resmi müracaatlarımızı yapacağız. Tunceli de artık adaylar arasındaki yerini alacak” diye konuştu.

Türkiye’nin en uzun rafting parkuruna sahip olduklarını aktaran Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, “6 saat suda vakit geçirdiğimiz parkurumuz var. Bugünkü 400 metrelik bir parkur. Light bir parkur gibi görünebilir ancak zorluk derecesi 4 olarak değerlendirilen parkurlarımız var. Doğaseverlerin, doğa sporcularının mutlaka ilimizi ve Munzur Vadisi’ni gezip görmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yarışmaya Rize’den katılan sporcu İmam Rabbani Yıldız ise, “Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerini gezdim. Çok güzel bir ülkeyiz. Buraya gelirken önyargılar vardı. Ancak güzel ve tertemiz bir yer. Sıkı bir çalışma yapılmış. Su, ortam her şey çok güzel. İnanılmaz güzel insanlar var. Misafirperverler. Herkesin gelip burayı görmesini istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Şampiyonanın ilk günkü yarışlarını, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, GOSBF Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda vatandaş izledi.

Ercan Topaç - Fatma Çıray