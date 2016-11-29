Dışişleri Komisyonu Türkiye-Rusya Federasyonu arasında imzalanan üç anlaşmayı kabul etti. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında cezai konularda karşılıklı Adli Yardımlaşma ile Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunan Rus defin yerleri ile Rusya Federasyonu topraklarında bulunan Türk defin yerleri hakkında Anlaşmanın Onaylandığına Dair Kanun Tasarısı ve hükümetlerarası Türk Akımı Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısını onayladı.

Ahmet Umur Öztürk