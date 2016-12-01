2016 Türkiye Satranç Şampiyonası Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 13 gün önce başladı. 13 gün önce Gebze’de bulunan bir otelde başlayan şampiyona bugün sona erdi. 14 oyuncunun katıldığı 2016 Türkiye Satranç Şampiyonası’nda Mert Erdoğdu şampiyon olurken, Mert Yılmazyerli ikinci ve Ege Köksal Türkiye üçüncüsü oldu. 51. Türkiye Satranç Şampiyonası’nın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve çok sayıda davetli katıldı.

TULAY: “SATRANÇ KONUSUNDA KOCAELİ, GEBZE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Ayın 18’inden beri Türkiye’nin 14 güzide sporcusu burada ter döktüler ve bugün de güzel bir ödül töreni ile şampiyona sonlandı. Gerçekten pırıl pırıl gençlerimiz 2016’nın Mert Erdoğdu Türkiye şampiyonu, Mert Yılmazyerli Türkiye ikincisi ve Ege Köksal da Türkiye üçüncüsü oldu. Satranca çok önem veriyoruz. Özellikle yerel yönetimlerle belediyelerle iş birliği yapmaya önem veriyoruz. Kocaeli, Gebze bizim için çok önemli il ve ilçe. Kocaeli’de 2013 yılında başlattığımız ‘Doğru Hamlede Buluşalım’ projesi bugün birçok illere dalga dalga yayıldı. Gebze’de yıllardan beri uluslararası turnuvalar düzenliyoruz. Bu yılda 2016 Türkiye Satranç Şampiyonası’nın sponsorluğunu ve ev sahipliğini yaparak bu güzel birlikteliği taçlandırmış oldular” dedi.

KÖŞKER: “BEYNİ AÇABİLEN EN GÜZEL SPOR DALLARINDAN BİR TANESİ SATRANÇ”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı’nın ardından açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Satranç her geçen gün biraz daha arz ve talep görmeye başladı. Talep görünce biz bunu okullara yaygınlaştırmaya, herkese öğretilmesini arzu ettik. 7 yıldır belediye başkanıyım ve 7 yıldır da Gebze’de satranç müsabakaları yapıyoruz. Önce ufak başladık ve en sonunda Türkiye Satranç Şampiyonası’nı Gebze’de bizim önderliğimizde yapmış olduğumuz müsabakaya 13 gün boyunca 14 oyuncuyla bugün en son finali yaptık. Satranç önemli spor dallarından bir tanesi. Bütün spor faaliyetleri bedensel olarak yapılan sporlar. Bedensel yapılan bütün sporların destekçisi beyin. Beynini iyi kullanan zekasını iyi kullanan kişi her spor dalında başarılı oluyor. Beyni açabilen en güzel spor dallarından bir tanesi satranç” şeklinde konuştu.

“SATRANCI UFAK YAŞTA BAĞIMLILIK HALİNE GETİRİRSEK, ÇOCUK KÖTÜ BAĞIMLILIKLARDAN UZAKLAŞIR”

Gebze’de bütün okullarda satranç sınıfları yapmayı arzu ettiklerini belirten Köşker, “Parklarımızda satranç kareleri çizerek insanları satranca karşı odaklanması konusunda algı operasyonu yapmaya çalışıyoruz. Bazı kaldırımlarda siyah beyaz kare taşlar kullanarak algı operasyonu yaptığımız yerlerde var. Satrancı daha ufak yaşlara yayılabilmesi için kurmuş olduğumuz Anaokulu Üniversitesi var. Burada ders verdiğimiz 5 yaş grubu sayısı 300 civarında. Her geçen gün açmış olduğumuz sınıflarla sayılarını binlere çıkarmayı arzu ediyoruz. Burada 5 yaşındaki çocuklara 6 ay içerisinde İngilizce öğretiyoruz. Bir mahallede bir kişi arkadaşına gel satranç oynayalım deyip vakit geçirebileceği, kötü alışkanlıklardan uzak tutabileceği bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu alışkanlık meselesi, bağımlılık meselesi. Satrancı ufak yaşta bağımlılık haline getirirsek, çocuk kötü alışkanlıklardan kötü bağımlılıklardan uzaklaşmış olacak. Dolayısıyla inşallah 5 yaşında başlayan satranç eğitimleriyle Gebze satranç bilmeyen kalmasın” ifadelerini kullandı.

KARAOSMANOĞLU: “KÜÇÜK YAŞTA PADİŞAHLARIN, DEVLET ADAMLARININ ÇOCUKLARINA SATRANÇ ÖĞRETİLİRDİ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Satranç bir zeka sporudur. Bazıları diyor ki satrançtan spor olur mu. Oturarak da spor olur elbet. Burada insan beynini zorluyor. Odaklanma, zamanında hamle, tutacağın yer, pozisyonun çok önemli. Bizim kültürümüzde Osmanlı’da hatta Selçukluda devlet adamları satranç öğretir. Küçük yaşta padişahların, devlet adamlarının çocuklarına satranç öğretilirdi. Zekayı zorlayan, geliştiren bir spor. Bunun için biz bu sporu destekliyoruz. Bütün Kocaeli’de ilkokula başlayan çocuklarımıza federasyonumuzla birlikte satranç takımı dağıttık. Kocaeli’de satranç organizasyonları yaptık. Her okula bir satranç sınıfı yapalım diye bir fikir oluşturduk. Bütün okullarda seçmeli ders olduğunu da biliyorum. Daha önemsenmesini arzu ediyorum. Çocuklarımızın geleceğe iyi hazırlanmasını arzu ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, zenginliğimiz. En güçlü sermayemiz çocuklarımız. Onları ne kadar yetiştirirsek hayata güzel hazırlarsak o kadar zenginiz demektir” dedi.

“SATRANCIN İNSANIN GELİŞMESİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROLÜ OLDUĞUNA İNANIYORUM”

"Sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" diyen Karaosmanoğlu, “Onlar ayrı bir yetenek. Onlar ayrı yetiştirilsin. Ayrı desteklensin. Ayrı organizasyonlar yapılsın. Satranç bilmeyen kalmasın. Spor yaptık yorulduk veya kitap okuduk bundan sonra yarım saat bir saat torununla, eşinle, komşunla, arkadaşınla satranç oyna. Satranç bir şans oyunu değil. Bir zar atmıyorsun. Burada şans yok. Burada zeka, öngörü, dikkatli hamleler var. Perdenin arkasını göreceksin. Dağın arkasını görmezsen başarılı olamazsın. Satranç çok enteresan bir spordur. İnsanın gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Onun için ben Kocaeli’de satranç bilmeyen kalmasın diyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül töreni düzenlenerek dereceye girenlere madalyaları ve ödülleri takdim edildi.