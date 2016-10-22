Diğer
Kategoriler

Türkiye şehitlerini anıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerinden P.Er Sadettin Madenci ve Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden P.Er. Mahmut anıldı.

Türkiye şehitlerini anıyor

22 Ekim 2016 11:37
Türkiye şehitlerini anıyor - Tıkla İzle

Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan ve iki haftada bir düzenlenen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, 19 Ekim 2016 tarihinde Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerinden P.Er Sadettin Madenci ve Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden P.Er. Mahmut’un aziz ruhu için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok tarafından sunulan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliğinde Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerinden P.Er Sadettin Madenci ve Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden P.Er. Mahmut'un şehadetleri anlatıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken şehitlerin yakınları ve konuklar gözyaşlarına hakim olamadı. 

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!