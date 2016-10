Aziz şehitlerimizi yâd etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan ve iki haftada bir düzenlenen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği kapsamında, 19 Ekim 2016 tarihinde Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerinden P.Er Sadettin Madenci ve Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden P.Er. Mahmut’un aziz ruhu için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok tarafından sunulan “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliğinde Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerinden P.Er Sadettin Madenci ve Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden P.Er. Mahmut'un şehadetleri anlatıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken şehitlerin yakınları ve konuklar gözyaşlarına hakim olamadı.