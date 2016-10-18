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Türkiye Spor Ödülleri halk oylaması başladı

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilecek olan Türkiye Spor Ödülleri'nin halk oylaması başladı.


18 Ekim 2016 19:15

Türkiye Spor Ödülleri, halk oylaması sonucu sahiplerini bulacak. Oy kullanmak isteyenler, 'www.sporturkiye.com' ve 'www.sporodulleri.com' internet siteleri üzerinden oy verme işlemi yapabilecek.

Organizasyon hakkında bilgi veren Tertip Komitesi Başkanı Spor Hukuku Uzmanı Avukat Tamer Kulaçoğlu, "Türkiye Spor Adamları Ödülleri olarak yapılan organizasyonun 15. yılında kadın sporcuları da dikkate alarak 'Türkiye Spor Ödülleri' adı altında yapılmasına karar verildi. Kurucu Başkan Nedim Delibaş’ın büyük emeği sayesinde bu organizasyon kesintisiz 15 yıldır yapılıyor. Sporda azim ve başarının ödüllendirilmesini amaçlayan bu ankete oy vermek suretiyle katılmanın tüm sporseverler için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi. 

Etiketler: 15'inci Türkiye Spor Ödülleri, halk oylaması


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