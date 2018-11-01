Türkiye su altı teknolojisinde dünyaya açılıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli denizaltı optik haberleşme sistemi olan ‘Denizaltı ile Dalgıçlar Arası Optik Haberleşme Sistemi‘, denizaltı teknolojisine yeni bir boyut kazandıracak. Ayrı bir mühendislik ve yüksek teknoloji gerektiren bu uygulama ile denizaltı ve dalgıçlar sadece ışık ile kurulan iletişim, teknoloji sayesinde sesli olarak yapılabilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) yerli ve milli teknoloji geliştirme politikası kapsamında, hayata geçirilen teknoloji için Paris'te düzenlenen denizcilik fuarı Euronaval 2018'de, dünyanın önde gelen savunma firması Alman Hensoldt ile iş birliği protokolü imzalandı. STM ve BAU tarafından geliştirilen ‘Denizaltı ile Dalgıçlar Arası Optik Haberleşme Sistemi‘,Hensoldt'un Optik Gözetleme Sistemine entegre edilecek. Bu işbirliği, su altında denizaltı ve dalgıçlar arasında haberleşmeye imkân veren dünyada örneği olmayan bir sistemin geliştirilmesini sağlayacak.



“Dünya literatüründe en üst noktada üniversitemizin çalışmaları var”

Savunma sanayi için Bahçeşehir Üniversitesi olarak 10 sene önce Ar-Ge Birimi'ni oluşturduklarını ve bu birimin deneyimlerine dayanarak bu projeyi ortaya çıkarttıklarını aktaran BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Bu bizim için çok önemli. Çünkü tamamen Türk insanının alın teri ile Türkiye'nin bütçe imkânlarıyla geliştirilen bir sistemdir. Bu sistemin amacı; Güvenli optik haberleşme sistemlerinin sanayi ve özellikle avunma alanlarında uygulanmasına yönelik bir çalışmadır. Bu proje dünyada bir ilktir. Su altı haberleşmeler, su üstü haberleşmeler, helikopter denizaltı haberleşmelerine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda dünya literatürü taranırsa ulaşılabilecek en üst noktada Bahçeşehir Üniversitesi'nin bu çalışmalarını görebiliriz” dedi.

Teknolojinin geliştirilmesinin kendileri ve ülke için önemli olduğunu söyleyen Yalçın, şöyle devam etti: “Elektro manyetik haberleşme yapıyorsanız bu haberleşmelerin tespiti her zaman mümkün ve kolaydır. Ancak bu geliştirilen sistemde sadece ışık ile haberleşme yapabiliyor ve neredeyse bunun algılanması imkânsız bir durum. Bizim teknoloji transferi ofisimizin ilk defa bu şekilde yüksek bir teknoloji ürününün transferi yapılacak. Paris'te ‘Euronaval' olarak adlandırılan bir ‘exhibition'a katıldık. Bu fuarda sadece dünyanın denizcilik ile ilgili çalışma yapan firmaları yer aldı ve orada gördük ki en çok dikkat çekici ürün bizim ürünümüzdü. Almanya'da denizaltı periskopları üreten ‘Hensoldt' firması var ve dünyada en iyi şirketler arasında birinci diyebiliriz. Bu şirket bizimle çok ilgilendi ve STM, Bahçeşehir Üniversitesi ve Hensoldt arasında bir ön anlaşma imzaladık. Bu anlaşma ile bizim ürünümüz dünyaca üretilen denizaltı ürünlerine ekleme yapılacak ve bu sayede güvenli haberleşme sistemi geliştirilmiş olacak. Bu bizim için gurur verici bir durum”

“Yüzde 100 başarı ile sonuçlandırıldı”

Denizaltı optik haberleşme sisteminin, optik haberleşmenin su altına inmesi ile başlayan bir çalışma olduğunu dile getiren BAUMIND Direktörü Selçuk Özyurt ise, “Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan aldığımız destekle sistem uzak mesafelere daha iyi çalışacak şekilde geliştirildi. Sistem esas olarak dünya denizlerinde jerro modeli diye bilinen modelde okyanus tüpü 1, 2, 3 sularında ve kıyı tipi 1 sularında 50 metre mesafeye kadar kullanılacak. Dalgıçlar arasında ise 75-100 metre mesafeler için kullanılacak şekilde geliştirildi. Bu çalışmalar tamamlanıp başarı ile bitirildi. Uygulamalarda bir tanesi denizaltı ve helikopter arasındaki haberleşmeydi. Dizayn olarak denizaltı 50 metre suyun altında helikopter 50 metre suyun üzerinde olma şeklinde ikisinin arasında ışık ile optik olarak haberleşme yapıldı ve yüzde 100 başarı ile sonuçlandırıldı” dedi. En önemli hususun hava ile deniz arasındaki kesitte meydana gelen bozulmalar olduğunu söyleyen Özyurt, “Üniversitemizin başarısı, hocalarımızın da gayreti ile bu sistem yüzde 100 başarıyla sonuç verdi. Şuanda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu konuda araştırmaya çıkmış vaziyette fakat biz bunu zaten Bahçeşehir Üniversitesi olarak yaptık bitirdik ve uygulama alanına sokuyoruz” dedi.

