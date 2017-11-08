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Türkiye UNESCO’nun Yürütme Kurulu’nda

Türkiye, UNESCO’nun en üst düzey icra organı olan 58 üyeli Yürütme Kurulu’na 4 yıl süre ile 134 oyla seçilmiştir.

Türkiye UNESCOnun Yürütme Kurulunda

08 Kasım 2017 21:15

Türkiye’nin kurucu üyelerinden olduğu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) halen devam eden 39. Genel Konferansı esnasında bugün Paris’te yapılan seçimlerde Türkiye, UNESCO’nun en üst düzey icra organı olan 58 üyeli Yürütme Kurulu’na 4 yıl süre ile 134 oyla seçildi. Türkiye’nin mensubu olduğu I. gruptaki seçimlere; Almanya, Finlandiya ve Portekiz katılmış olup, Türkiye ile birlikte Finlandiya ve Portekiz de Yürütme Kurulu’na seçildi. Böylelikle Türkiye, 2005 yılından bu yana temsil edilmediği Yürütme Kurulu’nun 2017-2021 döneminde görev yapmaya hak kazandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “UNESCO ideallerine inanarak, örgütün tüm alt komitelerinde aktif çalışmalarını sürdüren ülkemiz bundan böyle Yürütme Kurulu üyesi sıfatıyla UNESCO’nun çalışmalarına katkı vermeye devam edecektir. Seçim kampanyamız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının değerli destekleri ile yürütülmüştür. Bu vesileyle her iki Bakanlığımıza da teşekkür ederiz" denildi.

Musa Erdoğan 

Etiketler: UNESCO

 

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