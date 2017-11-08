Türkiye’de 21 bin kişi böbrek bekliyor

3- 9 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinde organ nakli paneli gerçekleştirildi. Panele Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın’ın yanı sıra ilçe kaymakamı ve çok sayıda hekim katıldı. Panelde konuşan Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, “Organ nakli ile alakalı çok büyük bir açığımız var. Yaklaşık 20 binin üzerinde bekleme listemizde hasta var. Bu 20 bin hastanın maalesef bir çoğu hayatını kaybediyor. Onun için farkındalığı muhakkak artırmamız gerekiyor” dedi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üst düzey fiziki şartlarda yeni bir organ nakil merkezi oluşturduklarını belirten Aşkın 3 ayda 7 böbrek nakli gerçekleştirildiğini söyledi. Aşkın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

”Birkaç yıldır kornea nakline başladık 100’e yakın nakil gerçekleştirdik görmeyen insanlara göz armağan etmiş olduk. Uzun yıllardır Bursa olarak organ bağışında Türkiye birincisiyiz. Bu birincilik dünya ortalamasında da Türkiye’yi yukarılara taşımış Türkiye’yi birçok Avrupa ülkesinin üzerine çıkarmıştır. Bağışları bu denli alıyorsak organ nakline de böbrek nakli baştan olmak üzere başlamalıyız dedik ve birkaç ay içerisinde 7 böbrek nakli gerçekleştirdik. Bu işi özel bir merkez yapmış olsaydı. Ciddi bir reklam aracı olarak kullanıp Türkiye’yi sallardı. Bunu süper merkezler, süper ekipler öyle bir sunardı ki bizlerde şaşırırdık. Halbuki bunun sırrı sadece birkaç iyi insan bütün sır bu. Bizler bu birkaç iyi insanın önündeki engelleri kaldırdık. Onları teşvik ettik. Bizlerinde önüne geçsinler istedik. Bizimde sırrımız bu" dedi.

"Son 4 yılda 746 nakil"

Türkiye’de diyalize giren 59 bin 558 hastanın 21 bin 577’ sinin böbrek nakli bekleme listesinde kayıtlı olduğunu belirten Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Bülent Cuma Gül, Bursa bölgesinde bu sayının diyalize giren 2 bin 216, börek sırası bekleyen bin 304 hasta olarak kayıtlı olduğunu olduğunu belirtti. Bursa bölgesinde 5 böbrek nakil merkezinin bulunduğunu belirten Gül, son 4 yılda bu 5 merkezde canlıdan 343 kadavradan ise 403 olmak üzere toplam 746 naklin gerçekleştiğini anlattı. Böbrek naklinin önemine bir kez daha vurgu yapan Doktor Bülent Cuma Gül, "80 yaşında sağlık bir kişiyle 20 yaşında diyalize girmiş bir genç hastanın yıllık ölüm oranı yüzde 5 ya da 10 arasında, yani 80 yaşındaki bir kişi ile 20 yaşındaki diyaliz hastası bir genci bir yılda kaybetme ihtimali aynı derecede. Böbrek nakli olmuş hastalar ise yaş ilerledikçe sağlıklı insanların oranına yaklaşıyor” diye konuştu.

Gül, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Nilüfer’deki nakil merkezinde son 3 ayda 7 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini, nakil merkezinde bekleme listesinde 35 hastanın bulunduğunu söyledi.

Panele konuşmacı olarak katılan folklör hocası Serkan İstikbal ise, 2 yıl süren diyaliz tedavisi yüzünden öğrencilerinden ve eğitim hayatından uzak kaldığını, yapılan böbrek naklinin ardından eski hayatına geri döndüğünü anlattı. Panelin sonunda başarılı personele plaket takdim edildi.

Uğur Uslubaş