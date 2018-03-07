Türkiye’de 22 binden fazla hasta böbrek nakli bekliyor

Kronik böbrek rahatsızlığı tüm dünyada milyonlarca insanın yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Bu önemli sağlıl sorununa ilişkin ülkemizdeki tablo da pek iç açıcı değil. Türk Nefroloji Derneği’nin araştırma verilerine göre; ülkemizde kronik böbrek yetmezlik hastalığına sahip hasta sayısı 7 milyonun üzerinde. Toplumdaki düşük farkındalık nedeniyle de bu sayı her geçen gün artmakta.

Böbrekler, vücudun sağlıklı kalmasını sağlayan organların en başında geliyor. Fakat böbrek sağlığını korumada toplum bilinci yetersiz kalıyor. Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, ideal kiloda kalmak gibi bilinen unsurların yanında; kan şekerini korumak ve günde en az 2 litre su içmek şart.

60 binin üzerinde diyaliz hastası var

Türkiye'de erişkinlerin yüzde 15'ten fazlasında çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığına rastlandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Volkan Turunç, “Şu an itibariyle Türkiye'de 60 binin üstünde diyaliz hastası var. Bu hastaların 600’den fazlası 0 - 19 yaş aralığında. Listelerde böbrek nakli bekleyen 22 bin hasta mevcut. Her geçen gün de bu sayı artmakta. Hastalığın önüne geçebilmenin en önemli yolu, sağlıklı beslenme ve düzenli kontrolden geçiyor” dedi.

Yeni gelişen tetkikler nakil bekleyen hastalara umut oluyor

Bugüne kadar 900’ün üzerinde böbrek nakli yapan Turunç, ameliyatlarda kullanılan güncel yöntemleri şöyle aktardı: “Son yıllarda böbrek naklinde heyecan verici gelişmeler yaşıyoruz. Hastaların nakle uygunluğunun değerlendirildiği immunolojik tetkikler var. Bu yeni tetkiklerin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bundan 5-6 yıl önce ‘nakil olamaz’ dediğimiz birçok hastaya artık nakil yapabiliyoruz. Ayrıca laparoskopik cerrahi yöntemiyle kapalı ameliyatlar gerçekleştiriyor, küçük kesiklerle ameliyatı tamamlıyoruz. Böylelikle hastanın daha az ağrı çekmesi ve iyileşme süresinin hızlanması sağlandı” şeklinde konuştu.

Böbrekleri sağlıklı tutmanın 10 yolu

- Günde ortalama 2-2,5 litre su tüketin

- Tuzu hayatınızdan çıkarın

- Alkolü azaltın

- Sigara kullanmayın

- Gereksiz antibiyotik ve ağrı kesiciler kullanmayın

- Tuvaletinizi tutmayın

- Gazlı içecekler tüketmeyin

- Katı yağlar yerine zeytinyağ tüketin

- Buğday ürünlerini tüketmeyin

- Şeker tüketimini azaltın

