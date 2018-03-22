Türkiye’de 7 milyon 500 bin yapı güvenle inşa edilmeyi bekliyor

“Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm değildir”

Konut fiyatlarında yaşanan artışların müteahhitlere değil kat maliklerine yaradığını söyleyen Oktay Öz, konut fiyatlarındaki gerilemeyle ilgili olarak “Aslında bu fiyatlardaki gerileme kârdan değil mecburiyetten. Fakat bu böyle devam etmeyecektir. Fiyatlar muhtemelen 2018 yılı içerisinde dengeyi bulduktan sonra yukarıya doğru çıkacaktır” dedi.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen ise Esenyurt, Fikirtepe, Gaziosmanpaşa gibi birçok semtte kentsel dönüşümün çok hızlı başladığını ve bu nedenle arz talep noktasında dengesizliğin olduğunu ifade ederek hızlı başlanılan kentsel dönüşümün esasında rantsal dönüşüm olmadığını söyledi.

“Ölümlere neden olan depremler değil yapılardır”

Kentsel dönüşümün deprem için de zorunluluk olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Jeoloji Mühendisi Oktay Öz, “İstanbul bir deprem gerçeği ile birlikte yaşıyor. Bu yüzden en hızlı şekilde kentsel dönüşüme hız kesmeden devam etmek ve İstanbul’u depreme hazır hale getirmemiz gerekiyor. Bu noktada, hükümete, belediyelere biz yatırımcılara ve en önemlisi de halkımıza büyük görevler düşüyor. Toplumun bu noktada bilinçlendirilmesi ve evlerin yenilenmesi gerekli çünkü yeni inşa edilen evler, deprem yönetmeliğine uyduğu takdirde gayet güvenilir oluyor. Sonuçta ölümlere neden olan depremler değil, yapılardır. Bu yüzden elimizi kentsel dönüşüm noktasında hızlı tutmalıyız” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm ofisleri kurulmalı”

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen ise Türkiye'de, bakanlığın akredite edeceği ve denetleyeceği kentsel dönüşüm ofisleri kurulması gerektiğini, kurulan bu kentsel dönüşüm ofisleri vasıtasıyla vatandaşların daha hızlı bilgi ve uygulama alması noktasında faydalı olacağını söyleyerek, kurulacak olan kentsel dönüşüm ofislerinde Jeoloji mühendisleri, inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar, maliyet uzmanları, finansman uzmanları, avukatlar ve psikologların bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye nüfusunun 60 milyonluk kısmının büyük şehirlerde yaşadığını söyleyen Nihat Şen, 2030 yılında bu nüfusun 71 milyona çıkacağını belirtti.

“Halk kentsel dönüşüm konusunda bilgilendirilmeli”

Gaziosmanpaşa'da iki yeni dönüşüm projesi yürüten Oktay Öz, “İnsanlar kentsel dönüşüm için imza atmaktan korkuyor. Bakanlıkların sorumluluk alması, bilgilendirme yapması ve projenin arkasında durması gerekir. Devletin bu süreçte bürokratik engelleri kaldırması gerekir. Vatandaşın güvenli bir şekilde ayağının yere basması gerekiyor. 1 koyup 5 almak istiyorlar. Bu yüzden kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın beklentisi çok yüksek. Fakat halk bilinçlendirilirse bunun önüne geçilebilir. Ne kadar kâr ederimden ziyade faydalı çalışmalar yürütülmelidir. Bu bilinçlendirmeyi ve eğitimi verecek olan bakanlıklar ve belediyelerdir. Bunun devamında yatırımcı da ilgi gösterecektir. Şu an için kentsel dönüşüm projelerinin satışları konusunda sıkıntı çekiyoruz. Sektörde gizli bir rekabet var. Fakat bu rekabet ortamında nitelikli projelerin de hakkının yenmemesi gerekiyor. Gaziosmanpaşa’da tersine göç hareketi yaşanıyor, bölge sosyo-kültürel olarak yükselişe geçiyor. Beyaz yakalılar ulaşım konusunda sıkıntı yaşayamayacakları bölgeleri tercih ediyorlar. Projeler için doğru lokasyon her zaman öne geçiren bir fırsat. GOP Plevne’nin ana ulaşım akslara olan yakınlığı, tercih sebebi olmasında en önemli etkenlerden biri. Projemize ve konumumuza güveniyoruz” dedi.

“Dönüşüm Ankara merkezli olmamalı”

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, “Kentsel dönüşüm planları ve onayları Ankara merkezli olmamalı. Türkiye belirli bölgelere ayrılarak bölgelerde kentsel dönüşüm birimleri kurulmalıdır. Kurulan bu birimlere onay yetkisi de verilmelidir. Yaşam riski olan bölgelerde, riskli alanlarda ve riskli binalarda bürokratik sürecin kentsel dönüşümü yavaşlatmaması gerekir. Bürokratik işlemlerin uzun olması nedeniyle vatandaşlar riskli binalarda ve alanlarda yaşamaya devam ediyor” dedi.

Dönüşüm çalışmalarının hızlanması gerektiğine dikkat çeken Şen, Türkiye'deki 7 milyon 500 bin binanın yenilenmesi gerektiğini belirterek; yerel idare, bakanlık ve vatandaşın birlikte hareket etmesi gerektiğinin de altını çizdi.

