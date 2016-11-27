Bu yıl Karadeniz'de hamsi avı iyi gitmese de geçtiğimiz yıllar hamsi avının bereketli geçtiğini gösteriyor.

Türkiye’de avlanan balığın üçte birini hamsi avı oluştururken, son 16 yılda en fazla hamsi avı 2001 yılında 257 bin 245 ton ile gerçekleşti. En az hamsi avı ise 2014 yılında 59 bin 602 ton olarak gerçekleşti.

En fazla balık üretimi ve avlanma 518 bin 201 ton ile 2007 yılında gerçekleşirken, en az av ve üretim 2014 yılında 231 bin 58 ton olarak kayıtlardaki yerini aldı.

TÜİK verilerine göre, son 16 yılda en fazla balık avı hamside yaşanırken, yıllara göre hamsi avı dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

“2000 yılında 209 bin ton, 2001 yılında 257 bin 245 ton, 2002 yılında 217 bin ton, 2003 yılında 175 bin ton, 2004 yılında 235 bin ton, 2005 yılında 108 bin 569 ton, 2006 yılında 210 bin ton, 2007 yılında 215 bin ton, 2008 yılında 155 bin 933 ton, 2009 yılında 144 bin 488 ton, 2010 yılında 115 bin 892 ton, 2011 yılında 100 bin 884 ton, 2012 yılında 81 bin 74 ton, 2013 yılında 103 bin 425 ton, 2014 yılında 59 bin 602 ton, 2015 yılında ise 90 bin 886 ton hamsi olmak üzere 16 yılda 2 milyon 448 bin 998 ton hamsi avı yapıldı”

İstavrit-kraça avının yıllara göre dağılımı ise ”2000 yılında 15 bin ton, 2001 yılında 15 bin 545 ton, 2002 yılında 19 bin 500 ton, 2003 yılında 16 bin 400 ton, 2004 yılında 18 bin 68 ton, 2005 yılında 13 bin 540 ton, 2006 yılında 14 bin 127 ton, 2007 yılında 22 bin 991 ton, 2008 yılında 22 bin 134 ton, 2009 yılında 20 bin 373 ton, 2010 yılında 14 bin 392 ton, 2011 yılında 18 bin 73 ton, 2012 yılında 24 bin 625 ton, 2013 yılında 21 bin 818 ton, 2014 yılında 12 bin 213 ton 2015 yılında ise 14 bin 290 ton” olarak gerçekleşti.

En fazla palamut 2005 yılında avlandı

Denizlerimizde en fazla palamut-torik avı 2005 yılında 70 bin 797 ton olarak gerçekleşirken, en az av ise 2015 yılında 4 bin 573 ton olarak kayıtlara geçti.

Palamut-torik avının yıllara göre dağılımı ise “2000 yılında 12 bin ton, 2001 yılında 13 bin 260 ton, 2002 yılında 6 bin 286 ton, 2003 yılında 6 bin ton, 2004 yılında 5 bin 701 ton, 2005 yılında 70 bin 797 ton, 2006 yılında 29 bin 690 ton, 2007 yılında 5 bin 965 ton, 2008 yılında 6 bin 448 ton, 2009 yılında 7 bin 36 ton, 2010 yılında 9 bin 401 ton, 2011 yılında 10 bin 19 ton, 2012 yılında 35 bin 764 ton, 2013 yılında 13 bin 158 ton, 2014 yılında 19 bin 32 ton, 2015 yılında ise 4 bin 573 ton” olarak kayıtlara geçti.

Mezgit yıllara göre avı en fazla değişen balıklar arasında yer alırken, 2000 yılında 18 bin ton, 2001 yılında 10 bin ton, 2002 yılında 8 bin 808 ton, 2003 yılında 8 bin ton, 2004 yılında 8 bin 205 ton, 2005 yılında 8 bin 309 ton, 2006 yılında 9 bin 112 ton, 2007 yılında 12 bin 940 ton, 2008 yılında 12 bin 231 ton, 2009 yılında 11 bin 146 ton, 2010 yılında 13 bin 558 ton, 2011 yılında 9 bin 455 ton, 2012 yılında 7 bin 367 ton, 2013 yılında 9 bin 397 ton, 2014 yılında 9 bin 555 ton, 2015 yılında ise 13 bin 158 ton avlandı.

Kalkan balığı da denizlerimizde avı en fazla düşen balıklar arasında yer alıyor. Kalkan balığının yok olma tehlikesine karşı uzun yıllardan beri Deniz Bilimleri Enstitüleri'nde üretilerek denizlere bırakılıyor. Kalkan balığı 2000 yılında 2 bin 700 ton, 2001 yılında 2 bin 455 ton, 2002 yılında 459 ton, 2003 yılında 300 ton, 2004 yılında 376 ton, 2005 yılında 649 ton, 2006 yılında 807 ton, 2007 yılında 769 ton, 2008 yılında 528 ton, 2009 yılında 383 ton, 2010 yılında 295 ton, 2011 yılında 166 ton, 2012 yılında 203 ton, 2013 yılında 209 ton, 2014 yılında 198 ton 2015 yılında ise 239 ton avlandı.

Pisi ve Barlam Balığı denizlerimizde yok gibi

Denizlerimizde en az avlanan balıklar arasında pisi balığı da yerini alırken, 2000-2006 yılları arasında hiç avlanmamış. 2007 yılında 41 ton, 2008 yılında 100 ton, 2009 yılında 156 ton, 2010 yılında 104 ton, 2011 yılında 47 ton, 2012 yılında 27 ton, 2013 yılında 81 ton, 2014 yılında 6 ton, 2015 yılında ise 10 ton olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan en az avlanan balıklar arasında Öksüz, Sarağız, Mığrı, Kırlangıç (Mazak) Patlakgöz-Grenyüz, Albakor (patlakgöz) Mercan, Barlam balığı olurken bunlar arasında 10 ton ile Barlam en az avlanan balıklar arasında son sırada yerini aldı.

Bekir Koca

