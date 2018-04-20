İstanbul Lütfi Kırdar'da kapılarını açan ve 21 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olan BIOEXPO 2018 Yaşam Bilimleri Fuarları, sempozum, konferans ve B2B etkinlikleri ile devam ediyor. İlaç endüstrisi, biyoteknoloji, analiz ve laboratuvar sektörüne yön veren firmalar ürünlerini tanıtırken, sektör değerlendirmelerinde bulundular. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) himayelerinde fuarla eş zamanlı olarak 'Biyoteknolojik İlaçlarda Gelecek ve Türkiye' sempozyumu düzenleniyor. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur,Türkiye'deki biyoteknoloji hakkında değerlendirmede bulundu.

''Ar-Ge düzeyinde bu projeleri desteklemeye karara verdik''

Batı toplumunda, özellikle ileri teknolojinin sağlık alanına uygulanması son yıllarda giderek hız kazandığını söyleyen Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur, ''Buna paralel olarak Türkiye'de biyoteknoloji alanında çok ciddi yatırımlar yapılmaya başlandı. Bir takım eksiklerimiz var ama son yıllarda devletin önem verdiği bir alan oldu. TÜSEB'de biyoteknolojik gelişmelerde özellikler Ar-Ge alanında önderlik edecek. İlaç teknolojisine çok ağırlık vermemiz gerekiyor. İlaç, pahalı ve stratejik bir madde. Son yıllarda biyobenzer ilaçların dünyada yaygınlık kazanması, Türkiye'de ilaç sektörünü harekete geçirdi ve yavaş yavaş biyobenzer ilaçlar üretilmeye başlandı. Bizim temel amaçlarımızdan biri; biyoteknolojik olarak üretilen ilaçların Türkiye'de yaygın şekilde üretiminin alt yapısının sağlanması olacak. TÜSEB olarak buna gayret edeceğiz ve projeleri destekleyeceğiz. Özellikle Ar-Ge düzeyinde bu projeleri desteklemeye karar verdik'' dedi.

''Son yıllarda biyoteknoloji alanında Türkiye'de büyük gelişmeler oldu''

Prof. Dr. Keleştemur sözlerini şöyle tamamladı: ''Biyoteknoloji dünyada en hızlı ilerleyen alanlardan bir tanesi ve son yıllarda biyoteknoloji alanında Türkiye'de büyük gelişmeler oldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı himayelerinde yapılan bu fuarda üniversite, kamu ve endüstri bir araya geldi. Fuar güzel geçiyor ve katılımda çok iyi. Yerli üreticiler eserlerini sergiliyorlar. Gelecekte ne yapabileceklerini ziyaretçi ve izleyicilerle tartışıyorlar. Fuar, Türkiye'nin biyoteknolojisi açısından önemli bir gelişmedir''.

Fuarda yer alan Lighthouse Wordwide Solutions firmasının EMEA Operasyonlarından Sorumlu Haşim Solmaz, ''Elektronik, savunma sanayi, ilaç endüstrisi, sağlık sektörü gibi alanlarda temiz alanların izlenilmesi ve buradaki regülayonlara uygunluğunu sağlama konusunda hizmet veriyoruz. Sektörümüzü dışarıyla karşılaştırdığımızda, Türkiye, daha çok opsiyonları elinde barındırıyor. Bunun en büyük sebebi ise yeni teknolojilere olan istek. Şuanda biyoteknoloji alanında ciddi yatırımların konuşulduğu bir ortamdayız. Bu da bizler açısında çok ciddi fırsat sağlıyor. Bunu bir anlamda da şöyle değerlendirebiliriz; Türkiye aslında gelişmekte olan bir ülke olarak kabul ediliyor. Pek çok Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerinde geçmekte olan fırsatlar ülkemizde çok daha ciddi yer bulabiliyor. Oralarda oturduğuna inandığımız teknolojiler, burada yeni başlar nitelikte. Buda bizler için ciddi anlamda fırsat sağlıyor'' şeklinde konuştu.

Fuarda yer alan bir diğer firma Temizoda Market'in Yöneticisi Sinan Ceran ise şöyle konuştu: ''Fuar, sektöre çok faydalı oluyor. Biyoteknoloji, Türkiye'de gelişmekte olan bir sektör. Fuarın hem yatırımcıların hem üreticilerin hem de tedarikçilerini bir araya gelmesi açısından ve bilgi paylaşımı açısında çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Temiz oda Türkiye'de gelişmekte olan bir sektör ve her geçen gün önemi artmaktadır. Her yerde faydası görülmektedir. Dolayısıyla hem yeni yatırımlarda hem de sağlık ürün gelişimi konusunda ilerlemesini sağlayan bir teknoloji durumuna. Diğer sektörlerden farklı olarak laboratuvar, temiz oda yapımı ve sonrasındaki kullanımı aşamasındaki ihtiyaçları da ayrışmaktadır. Temiz oda, biyoteknoloji ve nanoteknoloji Türkiye'nin gelişimi açısından faydalı olan teknolojiler ve yatırımlardır. İleriye yönelik olarak da daha büyüyeceğini düşünmekteyiz''.