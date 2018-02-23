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Türkiye'de ekmek israfı! Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

Türkiye’de bir yıl içinde 1,7 milyar ekmek çöpe atılırken, 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığı belirlenirken günlük olarak bakıldığında ise, 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığı tespit edildi.

Türkiyede ekmek israfı! Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

23 Şubat 2018 10:09

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’de yapılan gıda israfına yönelik araştırmaları ve medya başlıklarını inceledi. PRNet’in Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de bir yıl içinde 1 milyar 700 milyon ekmek çöpe atılırken, 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığı belirlendi. Günlük olarak bakıldığında ise, 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığı tespit edildi.

Her şey dahil otellerde 5 kat daha fazla israf yapılıyor

Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya analizinde ise israf başlığı altında medyaya 100 binden fazla haberin yansıdığı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, yetkili kurumlar tarafından yapılan kampanyalar sayesinde günde 1 milyon 50 bin adet ekmek, yılda ise 384 milyon adet ekmek çöpe atılmaktan kurtarıldığı bilgisi öne çıkarken, sadece ekmek israfı azaltığında bile yılda 2 milyar 800 milyon lira tasarruf sağlandığı belirlendi.

Buna ek olarak dünyada israf edilen 1 milyon 300 bin tondan fazla yiyeceğin, 2 milyara yakın insanı doyurabildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan gıda israfında, her şey dahil otellerin, lokantalara oranla 5 kat daha fazla israf yaptığı ortaya çıktı.

Medya yansımaları ve uzman yorumlarına göre, gıda israfı Türkiye’de ve Dünya’da çözülmesi gereken sorunların başında gelirken, gıda israfını sıfıra indirmek için okullarda veya ülke genelinde kampanyalar yapılması, kamu spotları oluşturulması gerektiği vurgulandı. Buna ek olarak her şey dahil otellerde yapılan gıda israfına yeni bir düzenleme getirilmesi belirtildi.
 

Etiketler: çöpe giden ekmek, ekmek, ekmek israfı, PRNet

 

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