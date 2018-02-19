Türkiye’de her dört kişiden biri haftada 60 saatin üzerinde çalışıyor

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkelerinin haftalık çalışma saatlerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Statista’dan ve Mckinsey Global Institüt’ten elde ettiği verilere göre, haftalık 60 saatin üzerinde çalışma performansında Türk işçiler yüzde 23,3 daha fazla çalışma oranı ile birinci sıraya oturdu. Türk işçileri, yine aynı şekilde haftalık 60 saatin üzerinde çalışan Güney Koreli işçiler izledi. Yine 60 saatin üzerinde çalışarak yüzde 14,3’lük oranıyla Endonezyalı işçiler üçüncü sırada yer alırken, Hint işçiler yüzde 13,6 daha fazla çalışarak dördüncü sırada yer aldı.

Çok çalışıp az verim alıyoruz

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, geçtiğimiz yıl mesai saatleriyle ilgili medyaya 66 bin 225 haberin yansıdığı tespit edildi. Mesai saatlerindeki düzensizlik ve verimsizliğin az olması medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı. Haftalık çalışma oranlarına bakıldığında, listenin en altında İsveçli işçiler yer alırken, 60 saatten sonra en çok yüzde 1,9 oranla mesaiye kalan ülke oldu. İsveç’i yüzde 3,3’lük oranla Almanlar takip etti. Amerika, Almanya’nın ardından yüzde 3,8’lik oranla üçüncü sırada yer edindi. Buna karşın listenin en başında yer alan Türk işçiler, çok fazla çalışsa da verimlilik açısından bakıldığında durumun aynı olmadığı gözlemlendi. Böylelikle Türkiye üretim verimliliği açısından son sıralarda yer aldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde verimliliğin en düşük olduğu diğer ülkeler ise Meksika, Şili ve Rusya olarak sıralandı. Rusya’da çalışılan saat başına üretim verimliliği 22 milyar dolar iken, Şili’de 20,9 milyar dolar, Meksika’da ise 16.7 dolar olarak kaydedildi. Buna karşın listenin en başında 81,5 milyar dolar ile Norveç yer aldı. Norveç’i 78,9 milyar dolarla Lüksemburg, 66,4 milyar dolarla İrlanda takip etti. Türkiye bu sıralamaya sondan yedinci olarak girdi ve 28,1 milyar dolarla verimliliğin en düşük olduğu ülkeler arasında yer aldı.