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Türkiye'de ilk kez Trabzon'da uygulandı ama şimdi hali içler acısı

Ülkemizde ilk olarak “Trabzon İli Of İlçesi Solaklı Vadisi'nde uygulanan ve özellikle hafta sonları mesire alanı olarak kullanılan 'Solaklı Taşkın Kontrol, Rekreasyon ve Rehabilitasyon Projesi” adeta çöplüğü andırıyor.

Türkiyede ilk kez Trabzonda uygulandı ama şimdi hali içler acısı

24 Temmuz 2017 17:19

Solaklı Deresi üzerinde oluşturulan Taşkın Kontrol, Rekreasyon ve Rehabilitasyon Projesi içerdiği gölet, kamelyalar ve asma köprüsü ile özellikle bölgeye gelen yeril ve yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor. Ancak mesire alanı piknikçiler tarafından temiz olarak korunmuyor. Turizm merkezi Uzungöl yolu üzerinde bulunan mesire alanı çöplükten geçilmiyor. Haftasonları özellikle yöre insanı ve Arap turistlerin yoğun olarak kullandıkları mesire alanı piknikçilerin bıraktığı piknik artıkları yüzünden pazartesi günleri adeta çöpten geçilmiyor. Temizliği Of Belediyesi ekipleri tarafından yapılan mesire alanında her hafta sonu benzer görüntülerin oluştuğu belirtiliyor.  

Ahmet Erdoğan


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