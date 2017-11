Türkiye'de idrar kaçırma konusunda son yıllarda önemli araştırmalara imza atılıyor. Hastalığın bu anlamda kadın ve erkeklerdeki yaş ve demografik bilgileri ortaya çıkmaya başladı. Yıllar geçtikçe idrar kaçırma sorununun toplumda arttığını belirten Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen hastalıkla ilgili önemli istatistik bilgiler verdi.

İdrar kaçırmanın toplumda sık görülen bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Oktay Demirkesen, idrar kaçırma kadınları daha çok etkilediğinin altını çizerek “Literatürde erkeklere göre en az 2 misli daha fazla görüldüğü belirtilen idrar kaçırma, Türkiye'nin batısında yapılan bir çalışmada, kadınlarda erkeklere nazaran yaklaşık 4 kat daha sık olarak saptanmıştır. Bu nedenle, idrar kaçırmadan bahsedilince akla ilk önce kadınlar gelmektedir” dedi.

2017 yılı verilerine göre Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı yüzde 42,7

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan ve kadınlarda idrar kaçırmayı araştıran çalışmalarda idrar kaçırma oranları yüzde 23 ila yüzde 46 arasında değiştiği bilgisini veren Prof. Dr. Demirkesen, “Nitekim 2017 yılı Ekim ayı başında yapılan 5'inci İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi’nde sunulan bir çalışmada, 12 farklı bölgedeki 16 ilde, 25-65 yaş arası kadınlarda idrar kaçırma oranları araştırılmıştır. Bin 179 hastanın sorgulandığı bu çalışmaya göre idrar kaçırma oranı yüzde 42,7 olarak saptanmıştır. Bu grubun yüzde 40'ı stres tipi yani eforla idrar kaçırma tariflemiş, yüzde 25,6'sı ise tuvalete yetişemeden idrar kaçırdığını belirtmiştir. Yine bu çalışmaya göre günlük hayatı belirgin düzeyde etkileyecek orta derece ve çok miktarda idrar kaçırdığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 8,5'tir. Hasta seçimleri ve değişik coğrafi bölgeler bazı farklılıklara yol açsa da idrar kaçırma oranları dünyanın farklı ülkelerinde de yaklaşık olarak bu düzeylerdedir” şeklinde konuştu.

"Her iki cinste de idrar kaçırma oranları yaşla arttı"

Kadın ve erkeklerde yaş ve cinsiyet açısından ise her iki cinste de idrar kaçırma oranları yaşla arttığını vurgulayan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen, “Kadınlarda 40-60 yaş arası stres tipi idrar kaçırma sıklığında artış nedeniyle oranda hafif bir sıçrama söz konusudur ve daha sonra giderek artan bir seyir izler. Erkeklerde ise idrar kaçırma kadınlardaki kadar ayrıntılı araştırılmamıştır. Erkeklerde erişkin dönemde çok nadir olan görülen idrar kaçırma, ileri yaşlarda sürekli bir artış gösterir. 75 yaş üstünde ise her iki cinste de yaklaşık olarak oranlar birbirine eşittir. Tedavi olma isteği eğitim seviyesine göre değişmemektedir” ifadelerini kullandı.

İdrar kaçırma sorunu hakkında araştırılan konulardan biri de idrar kaçırmanın sosyo-ekonomik düzey ilişkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Demirkesen, “Sosyo-ekonomik düzey gebelik sayısı, vücut kitle indeksi, şeker hastalığı, depresyon, sigara ve menopoz zamanı gibi idrar kaçırmanın birçok risk faktörü ile ilişkilidir. Sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe idrar kaçırmayı ifade etme ve tedavi isteme oranı da artmaktadır. Ancak idrar kaçırma ve sosyo-ekonomik düzey arasında görülme sıklığı ve hastalarda oluşturduğu rahatsızlık hissi konusunda net yorumlarda bulunmak mümkün değildir. Ancak sadece eğitim durumu olarak ele alırsak, yaptığımız bir çalışmada üroloji ve kadın doğum polikliniklerine idrar kaçırma dışında yakınmalarla başvuran hastalarda eğitim düzeyi arttıkça idrar kaçırma oranının anlamlı olarak azaldığı, ancak tedavi olma isteğinin eğitim seviyesi ile değişmediği belirlenmiştir" dedi.