Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji bölümü Şefi Doç. Dr. Volkan Tuğcu ve ekibi tarafından yapılan nakille sağlığına kavuşan Suriyeli Rıdvan Muhammed aynı zamanda Türkiye’de robotik cerrahi yöntemle nakil gerçekleştirilen ilk Suriyeli hasta oldu.

Hikayesi yürek burktu

Suriye’de tornacılık yaparak geçimini sağlayan ancak mide bulantısı şikâyetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan genç adam, hastalığının ilerleyen safhasında çareyi Türkiye’de aradı. Henüz iki aylık evli olduğu hamile eşini de Suriye’de bırakarak Türkiye’ye gelmek zorunda kalan Suriyeli Muhammed’e zorlu diyaliz sonrasında abisinden böbrek nakli yapıldı.

İki sevinç bir arada

Hayata ikinci kez “merhaba” diyen Muhammed, nakil olduktan kısa süre sonra da baba oldu. Müjdeli haberi alan genç baba kızını sadece fotoğraflardan görebildiğini belirterek, tek isteğinin kızını kucağına almak olduğunu söyledi. Rıdvan Muhammed, “Çocuğumun ancak telefonda resmini gördüm. Eşimle de telefonda konuşuyorum. İki ay evli kaldım sonra hastalandım buraya geldim eşimi de orada bıraktım bir yıl oldu görmeyeli yakında göreceğim” diye konuştu. Suriyeli Muhammed, nakilden sonra sevincini ikiye katlayarak hem eşine hem de kızına kavuşarak mutluluk pozu verdi.

“Dünyada iki merkezde yapılıyor”

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Volkan Tuğcu robotik cerrahi yöntemin artık dünyada yeni trendler arasında yer aldığını belirterek; “Bizim için Rıdvan robotla gerçekleştirdiğimiz ilk Suriyeli hasta olma bakımından önemli. Buraya savaştan kaçarak gelmişler. Diyalize girmek sıkıntılı bir süreç, diyalizden kurtulmak için abisinden böbrek nakli yapılıyor. Bizde gerekli işlemleri yaptık, robotla böbrek nakli gerçekleştirdik. Bu dünyada yeni bir trend. Dünyada bir iki merkezde yapılıyor. Robotla böbreği donördan almak evet olabilir ama robotla böbrek takmak çok az merkezde yapılıyor. Biri de bizde.”

Neden robotik cerrahi yöntem?

Doç. Dr. Volkan Tuğcu robotik cerrahla yapılan ameliyatların titremeyi önlediğini, cerrahi müdahalede 15 kat alan büyüklüğü sağladığını belirterek şunları söyledi: “Operasyondan sonra hastayı üç-dört sonrasında taburcu edebiliyoruz. Hasta ağrı duymuyor, çünkü açık yarası yok. robotla açık yara olmuyor.4 cm’lik bir kesiden böbreği koyuyorsunuz yara yeri iyileşmesi de çabuk oluyor böylede büyük bir avantajı var.

Alev Hamitoğulları - Emrah Kuş