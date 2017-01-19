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Türkiye’de sadece Çorlu’da

Türkiye genelinde sadece Çorlu’da yer alan görme engelliler sınıfında eğitim-öğretim gören öğrenciler, akranları ile aynı müfredatı işleyerek okuma yazma, Matematik ve İngilizce öğreniyor. Sınıfta yer alan ve az gören öğrenciler ise büyüteç adı verilen özel tablet yardımıyla okuyabiliyor.

Türkiyede sadece Çorluda

19 Ocak 2017 09:24
Türkiye’de sadece Çorlu’da - Tıkla İzle

Görme engelliler için özel müstakil okullar olmasına karşın hiçbir okulda bulunmayan görme engelliler sınıfı Türkiye’de sadece Çorlu’da açıldı. Sınıfın öğrencileri öğretmenleri nezaretinde özel materyallerle eğitim - öğretim görüyor.

Okulları bünyesinde yer alan ve sadece görme engelli öğrencilerin eğitim aldığı özel sınıf ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) İlkokulu Müdürü Murat Kocabaş, "Görme engelli sınıfı 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılında açıldı. İlk açılışında 5 öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimizin 2’sinde total görme yetersizliği vardı. 3 öğrencimizde ise az görme konumu vardı. Öğrencilerimizin eğitim süreci sayesinde bir tanesinin görme yeterliliği normal sınıf seviyesine çıkması nedeniyle öğrencilerimizden biri normal sınıflara geçerek eğitimini sürdürdü. Diğer öğrencilerimiz aynı şekilde eğitim görmeye devam ediyorlar. Öğrencilerimizin programları diğer sınıflarla aynı devam ediyor. Bunlarla ilgili materyaller bakanlığımız tarafından bastırılarak okulumuza gönderiliyor ve gerekli eğitimler en iyi şekilde okulumuz sayesinde, öğretmenlerimiz ve velilerimizin desteği ile devam ediyor” dedi.

“Öğrencilerimize yardımcı materyaller Çorlu Kaymakamımız Levent Kılıç ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gayretleri ile sağlanarak çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim öğretim verilmekte" diyen Kocabaş, “Okulumuzda 29 tane normal sınıf 1 tane görme engelli sınıfı 1 tane hafif otizm sınıfı 4 tane de anasınıfı olmak üzere 966 öğrencisiyle eğitim - öğretim devam ediyor. Bu çalışmalarda gerekli başarıyı gösteren öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize destekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni Tülay Kalyoncuoğlu ise, “Çocukların eğitimi konusunda, diğer sınıflarda hangi dersler, hangi eğitimler görülüyorsa, matematik, türkçe, fen, sosyal, dil bilgisi gibi bütün alanlarda hangi eğitim görülüyorsa burada da biz çocuklarımıza veriyoruz. Bazı çocuklarımız hiç göremiyor, bazı çocuklarımız bir miktar görebiliyor. Onlara uyguladığımız materyaller durumlarına göre farklılaşıyor. Hiç görmeyenler Braille alfabesi ile işlem yaparken az görenlerle biz kendileri kalemleri ile defterlerine işlemlerini yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Öğretmen Kalyoncuoğlu, “Genelde sözlü anlatımla eğitimi işliyoruz. Görsellerde, matematikte onların kendi alanlarında anlayabileceği şekilde birtakım görsellerimizi okul yöneticilerimizin desteği ile temin ederek bu materyallerle eğitimimizi devam ettiriyoruz” dedi.

Çorlu’da yer alan bu sınıf Türkiye’de ilk ve ortaokullar düzeyinde alt sınıf olarak görme engellilere ait tek sınıf olma özelliği taşıyor. Sınıfın görme engellilere ait müstakil okullar bulunduğu, ancak sınıf olarak hem Çorlu’da hem de Türkiye’de tek olduğu kaydedildi.

Az gören öğrencilerden Nefise Yenil büyüteç adı verilen cihazla harfleri büyüterek okuyabilirken, sınıfın diğer öğrencileri Braille alfabesi ile okuyor, çivi ile yazıyor, matematik işlemlerini ise küplerle yapıyor. Sınıfın öğrencileri arasında yer alan ve tamamen görme engelli olan İlkay Yaylacı, Sevgül Hasret Ağraş, Taha Çakır sınıfın öğrencileri arasında yer alıyor.

Aldıkları eğitim sayesinde görme engelli öğrenciler, teneffüslerde ve öğle molalarında kendi başlarına yemekhaneye giderek yemeklerini de yiyebiliyor. 

Serdar Şahin


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