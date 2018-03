Türkiye’de yaşayıp Amerikalı teknoloji şirketlerinde çalışma fırsatı

2017 senesi boyunca 130 farklı ülkeden 2 bin 456 yeteneği dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla buluşturan şirket, 10 Mart Cumartesi günü İstanbul’da Direktör ve Genel Müdür Yardımcılığı seviyesindeki pozisyonlar için bir işe alım turnuvası düzenliyor. Şu an Crossover’da Türkiye’den 96, dünyadan ise toplam 2 bin 941 profesyonel istihdam ediliyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Crossover'ın Türkiye kolu Amerika'daki küresel ölçekli teknoloji şirketlerinde farklı pozisyonlarda, uzaktan ve etkin şekilde çalışabilmesine imkan tanıyor. Şirket; yeteneklere yaşadığı ülkeye veya konuma göre değil niteliklerine göre ödeme yaptığını kaydederken işe alım konusunda turnuva düzenledikleri bildirdi.

İşe alım turnuvalarının detaylarını ifade eden Crossover'ın İstanbul merkezli Türkiye operasyonlarından sorumlu olan Mine Dedekoca "Her hafta düzenlenen canlı ve online işe alım turnuvalarına 10 binden fazla kayıt alınıyor. Şehirlerde düzenlenen turnuvalarda sadece o şehre gelebilen kişilere başvuru fırsatı sunulurken, online turnuvalar sayesinde dünyanın her yerinde yaşayan kişilere fırsat eşitliği sağlanıyor. Toplam 5 aşamadan oluşan başvuru sürecinin ilk 3 aşamasının uygulandığı turnuvalardaki testlerde; işe uygunluk, İngilizce yeterlilik ve adayların uzmanlıkları ölçülüyor. Yetkinliğini ispatlayanlar Kıdemli Yazılım Mimarı (Angular, Java, .NET, C++), Teknik Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, SaaSOps Genel Müdür Yardımcısı, Kanal Satış Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı gibi pozisyonlarda değerlendirilebiliyor" dedi.

10 Mart Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek olan canlı turnuvaya katılıp dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinde ilgili pozisyonlarda çalışmak isteyen profesyonellerin, şirketin internet sitesinden başvuru yapabileceği belirtildi.