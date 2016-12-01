Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın destekleri ile 29-30 Kasım tarihlerinde “1. Ar-Ge, İnovasyon Zirvesi ve Sergisi” düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 3 projeden birisi olan Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Güdümlü Projesi ile zirvede yerini aldı.

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde 2011 yılında kuruldu. Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi geliştirdiği Güdümlü Proje ile alüminyum sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet kabiliyetini arttırmayı ve pazar paylarını büyütmek için katma değeri yüksek ara/son ürünlerin, süreçlerin ve teknolojilerin geliştirilmesini, kurumsal ve işlevsel bir üniversite-sanayi işbirliği sağlanmasını, üretim süreç verimlerinin arttırılmasını amaçlıyor.

“SEKTÖREL ANLAMDA YENİLİKLER GETİRMEK İÇİN BURADAYIZ”

Özellikle yeni firmalarla tanışmak için fuarın çok iyi bir fırsat olduğunu söyleyen FSM Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç, “Fuar kapsamında sektörel anlamda yenilikler geliştirmek ve sektörle buluşmak için buradayız” dedi. Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Koç araştırma merkezi ile ilgili olarak da , “Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi aslında üç başlıkta iş yapan bir araştırma merkezidir. Malzeme ve sistem faaliyetleri üzerine Alüminyum sektörü ile birlikte test faaliyetleri yapıyoruz. Aynı zamanda sektörle birlikte eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimler kapsamında mesleki ve teknik eğitimler veriyoruz. Araştırma başlığı altında da teknoloji ve ürün geliştirme olmak üzere iki tür faaliyet yapıyoruz. Teknoloji geliştirmede, sektörün ihtiyaç duyduğu süreçlerin iyileştirmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda ürün geliştirmede de sektöre katkı sağlamak amacıyla yeni ürün geliştirme ile ilgili sektör içinde çok sayıda faaliyet gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Ebubekir Koç aynı zamanda, “Türkiye’de ki tek alüminyum araştırma merkezimize, alüminyum sektöründen birçok firmamızı birlikte projeler yapmak için bekliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.