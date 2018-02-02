Türkiye'deki yüzlerce güvenlik kamerası tehdit altında

Sosyal medya uygulamaları geliştiren genç yazılımcılar, Yalçın Özdemir ve Halil İbrahim Karahan ile arayüz geliştiricisi Saffet Arslan bir video uygulaması üzerinde çalışırken Türkiye’de bulunan yüzlerce güvenlik kamerasının başkaları tarafından izlenip, kontrol edilebildiğini tespit etti.

Caddelerdeki güvenlik kameralarından restoranlara, camilerden kamu kurum ve kuruluşlarına, özel odalardan, çiftliklere kadar birçok güvenlik kamerası dünyanın her tarafından serbestçe izlenebiliyor. Güvenlik kameralarının geçmiş kayıtlarına ulaşmak, onları kontrol edebilmek ve alarm sistemi var ise harekete geçirebilmek de mümkün.

“Kötü niyetli herhangi bir insan bu kameralara erişip canlı canlı izleyebiliyor”

Ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturan bu açığı kendi uygulamaları üzerinde çalışırken tespit ettiklerini söyleyen genç yazılımcı Yalçın Özdemir, “Kendi uygulamamız Papillon’u geliştirirken benzer bir servis üzerinde çalışırken böyle bir açık olduğunu tespit ettik. Türkiye’de İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilde sokaktaki güvenlik kameraları, restoranlardaki, kafelerdeki güvenlik kameraları, camiler veya bazı kuruluşlardaki güvenlik kameraları internet üzerinden tamamen güvenlik açığı olduğu için erişilebiliyor. Kötü niyetli herhangi bir insan bu kameralara erişip canlı canlı izleyebiliyor. Bu kayıtları kontrol edebiliyor geçmiş kayıtları izleyebiliyor ve değiştirebiliyor. Kameranın o anki yayınını kesebiliyor. Eğer alarm sistemiyle entegre edildiyse onu harekete geçirebiliyor. Çok büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de bulunan 700’den fazla kamerada açık tespit ettiklerini fakat bu sayının çok daha fazla olabileceğini belirten Özdemir, “Bizim gördüğümüz 700’den fazla alan fakat aslında içerisinde 16 tane kamera olan oteller ve daha büyük mekânlar var. Ayrıca bu sadece bizim tespit edebildiğimiz ama bu çok çok büyük bir sayıda olabilir” dedi.

Güvenlik açığı kamerayı satan şirketlerden kaynaklanıyor

Tespit ettikleri güvenlik açığının kamerayı satan şirketlerin hatasından dolayı oluştuğunu ifade eden Yalçın Özdemir, şöyle konuştu:

“Bir yazılımcı açısından baktığımızda olaya bu kamerayı satan şirketlerin yaptığı bir hata çünkü kişiler bu olaylarla fazla haşır neşir olmadıkları, bu güvenliği sağlayamadıkları için firmaların vermeleri gerekiyor. Standart bir güvenliğinin olması gerekiyor bunun fakat standart bir güvenliği yok. Canlı canlı her yerin izlenebilmesi çok büyük bir tehdit onun için bunun önüne geçilmesi gerekiyor”.

“Ülkemiz için bir tehdide yol açabilir”

Genç yazılımcı Özdemir, bu güvenlik açığının ülkemiz için bir tehdit kaynağı olabileceğini ve en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu kötü insanların eline geçtiğinde hırsızlıklara yol açabilir. Ülkemiz için bir tehdide yol açabilir. Herhangi bir kötü niyetli insanın bunu kullanabileceğinin bir sınırı yok ve bu kişi tarafından tespit edilemez. Odanızda güvenlik için konulan bir kamera aslında güvenlik tehdidine dönüşmeye başladı. Güvenlik sağlayacak bir şey güvensiz bir ortam sağlıyor. Bu sorunun en kısa zamanda çözülüp kişi, kurum ve kuruluşların güvene kavuşmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kameralarındaki açığı tespit eden diğer bir yazılımcı olan Halil İbrahim Karahan ise, şöyle konuştu:

“Eğer kameranın hareket özelliği varsa kamera hareket ettirilip etraf gözlenebiliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bu açığı tespit eden herhangi biri internet olan herhangi bir yer bu kameralara erişebiliyor”.

Rıfat Fırat - Adem Gürer