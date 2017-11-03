Türkiye’den Ukrayna’nın rüzgarına 1 milyar euroluk yatırım

Mutabakat anlaşmasının imzalandığını ve gerekli onayları üst düzey devlet yetkililerinden aldıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel rüzgar türbinlerinin 2018’de kurulacağını, Ukrayna’nın kalkınma stratejisine katkıda bulunmak için öncelikli olanın bu projeyi gerçekleştirmek olduğunu ve bu nedenle çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Alternatif enerji kaynaklarından Rüzgar enerjisine Türk şirketlerinin ilgisi arttı. Bu yatırımlara ilgi gösterenler arasında Türk şirketlerden Yükselir Group da var. Ukrayna’daki ekonomik gelişmeye olumlu katkı vermesi beklenen projeye 2018’de başlanacak.

Ekim ayında rüzgar enerjisine büyük bir yatırım için Ukrayna’da üst düzey devlet yetkilileriyle resmi ve özel birçok temaslarda bulunan Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel açıklamasında "Ukrayna’yı yenilenebilir enerji yatırımı konusunda ekibimizle yaptığımız yoğun araştırmalar ve toplantılar sonucunda verimli bir bölge olarak belirledik. Geçtiğimiz ay Ukrayna’da devlet yetkilileriyle yaptığımız özel görüşmelerde yatırım konusunda detaylı toplantılarımızı yaptık ve ilk aşamada Lviv bölgesine 1 milyar euroluk rüzgar enerjisi yatırımı yapmaya karar verdik" dedi.

Ukrayna’nın siyasi sorunlardan uzaklaşıp ilerleyen yıllarda ekonomisini çok büyüteceğine inanan Yüksel, "Bu çaplı bir yatırım, know-how, yetişmiş insan gücü ve çok güçlü bir mali yapı ile mümkün. Bu olanakların hepsine sahip olan Yükselir Group olarak, büyük emek sarf ettiğimiz bu projeye 1 milyar euro yatırım yapacağız. 2018’de projemize başlıyoruz. Projemizle Ukrayna ekonomisine ve ülkedeki istikrara da katkı sağlayacağız" dedi.

Group, etkisini daha fazla hissettiren ekonomik dalgalanmalara rağmen Türk kökenli bir firma olarak Ukrayna’da rüzgar enerjisinden sonra başka yatırımlar da yapmayı planlıyor.