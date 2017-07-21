İşte M.Necati Özfatura'nın 'Türkiye’nin bir numaralı düşmanı ABD'dir' başlıklı yazısı

​Afganistan, ABD için son derece önemlidir. Çin’in ekonomik yürüyüşünü ve Çin-Londra İpek Yolu'nu kesmek için Afganistan’da bulunması gerekiyor. CIA, Pentagon ve MOSSAD, New York’taki İkiz Kuleleri bu maksatla yıktı. Uçak sadece aldatmaca idi. Ve teknolojiye göre uçağın çarpması ile çelik bir yapı asla temelden yıkılamaz. İkiz Kulelerin bazı bölümlerine dinamit yerleştirerek yıkıldı. Yüzlerce Yahudi’nin çalıştığı İkiz Kulelerde o gün sadece 1 Yahudi’nin ölmesi gayet manidardır.

Temmuz 2017 içinde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Kongreye şu bildiriyi verecek:

ABD Afganistan’da kazanamadı. Ve yeni bir strateji gerekecek. ABD ekonomisi giderek çöküyor. Hava Kuvvetlerinde pilot ve teknisyen eksikliği kritik noktadadır. Son 5 yılda ABD savunma bütçesi her yıl 450 milyar dolar artış göstermemektedir...

ABD Genelkurmay Başkanı Yahudi asıllı Joseph Dunford’un itirafı:

“Pentagon gereken finansmanı düzenli olarak alamazsa 5 yıl sonra yurt dışında Amerikan askeri kalmaz. ABD’nin ulusal güvenliği yurt dışındaki askerlere bağlı.”

Ekonomi (para) ile ordu birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Tarihte Osmanlının her türlü başarısının arkasında güçlü ekonomi vardır. Aynı şey Roma ve diğer imparatorluklar için de geçerlidir.

ABD’nin 11 Eylül’den bu yana stratejisi aynıdır. Trump iktidarı ekonomik çöküntüsünü Körfez ülkelerinin silah almaları yanında ABD bankalarındaki dolarlarına ihtiyati tedbir koydurarak ülkeden çıkışını engellemiştir. ABD’nin PYD-YPG’yi kullanarak yaptığı Rakka operasyonu bir tiyatrodur. Burada savaş olmuyor, siviller ölüyor, DEAŞ’lı teröristlerin kaçışına izin veriliyor. ABD’nin yüzlerce değil belki de 1000 tır dolusu YPG-PYD ve bunlar aracılığıyla PKK'ya silah akışı, aslında Türkiye’ye karşıdır.

Yakın gelecekte Türkiye enerji güzergâhı olmaya adaydır. Kuzey Suriye’de bir (PYD-PKK-YPG) koridoru ile bu önlenmek istenmektedir. Şu anda Türkiye’nin en büyük düşmanı ABD’dir. Her geçen gün sınırımıza yerleşiyor ve bir orduyu teçhiz edecek silah yığıyor. Bu hareketin Rakka için olduğunu sanmak tek kelime ile ahmaklıktır.

ABD’nin nihai hedefi; Suriye’nin Türkiye sınırında PYD-YPG-PKK’yı kullanarak ikinci bir İsrail devleti kurmaktır. Kürt asıllı teröristler sadece taşerondur. DEAŞ bir maskedir. Kuzey Suriye’de ABD’nin 9 hava üssü vardır. Bu yetmiyormuş gibi 10. hava üssünü Kobani’ye kuruyor.

ABD’li subaylar PYD ve hatta PKK’lılara silah ve yakın savaş eğitimi veriyor. ABD’nin Suriye’de terör ordusu PYD ve PKK’dır. YPG-DEAŞ teröristlerine Menbiç’te koridor açtılar ve El-Bab’a gitmelerini sağladı. Şimdi Rakka’da açtığı koridorla ABD’nin talimatı ile çıkışına yardım ediyor. Rakka’da Sünni Araplar katlediliyor. DEAŞ ile âdeta karşılıklı savaş değil ateş talimi yapıyorlar. Rus yetkililere göre Rakka’daki doğalgaz rezervine Kürtleri yerleştirerek Arapları katlederek ele geçirmek istiyor. Rakka’da oyun içinde oyun oynanıyor. Kato’da mağaralarda ABD’nin PYD’ye verdiği silahlar ele geçirildi. YPG lideri Salih Müslim S. Arabistan’ın destek verdiğini itiraf etmiştir. ABD sürekli camileri bombalıyor. ABD İsrail’in sömürgesi ve Trump ise İsrail’in ABD’deki genel valisidir. ABD Türkiye ile stratejik ortaktır. Türkiye NATO üyesidir. 6. Maddeye göre üyelerden birine saldıran NATO’ya saldırmış sayılır. Türkiye’ye saldıranlar ise NATO üyesidir. Yani dost maskeli düşmanlardır.

GÜNÜN ÖZETİ