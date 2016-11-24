Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bozyazı, Anamur ve Aydıncık İlçesinde arıcılıkla uğraşan arıcıların talepleri ve sorunları ile ilgili toplantı düzenlendi. Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü’nün Yoğunduvar Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Orman Bölge Müdürü Yılmaz ile şube ve işletme müdürleri, Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Torpil, Bozyazı, Anamur ve Aydıncık Arıcılar Birliği Başkan ve Üyeleri katıldı. Toplantıda, bal ormanlarının mevcut durumu, arıcıların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileriyle bal üretiminin kaliteli bir şekilde arttırılması için yapılması gerekenler görüşüldü.

Bölge Müdürü Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, bal ormanlarının Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün ‘Bal Ormanı Eylem Planı’ doğrultusunda tesis edildiğini söyledi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün 29 bal ormanıyla en fazla bal ormanına sahip bölge müdürlüğü olduğunu dile getiren Yılmaz, arıcıların daha kaliteli bal üretimi sağlamaları için gereken her şeyin yapılacağını sözlerine ekledi.