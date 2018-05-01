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Türkiye'nin en genç Milletvekili adayları! Biri 18, diğeri 19 yaşında...

Seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ile birlikte gençler de milletvekili yarışında boy göstermeye başladı. Yalova’da AK Parti’den 18 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Geçer ve üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hazal Demirkaya milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Türkiyenin en genç Milletvekili adayları! Biri 18, diğeri 19 yaşında...

01 Mayıs 2018 13:39
Türkiye'nin en genç Milletvekili adayları! Biri 18, diğeri 19 yaşında... - Tıkla İzle

24 Haziran seçimleri öncesinde aday adaylık başvuruları da başladı. Seçilme yaşının da 18’e düşmesi ile birlikte gençler de ülke yönetimine talip oldular. Bu kapsamda Yalova’dan Türkiye’nin en genç adaylarından 2’si AK parti saflarından aday adaylığı başvurusu yaptı. Bunlardan birisi Yalova Lisesi son sınıf öğrencisi olan Furkan Geçer. 18 yaşındaki Furkan’ın tek hedefi gençlere meclis çatısı altında hizmet edebilmek. Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde en büyük desteği ailesinden gördüğünü dile getiren Geçer, “Lise son sınıf öğrencisiyim. Seçilme yaşının 18’e düşmesinin ardından bende Yalova Milletvekili aday adayı oldum. Uzun bir süreden beri de seçilme yaşının düşmesini bekliyordum. Erken seçimle birlikte bende hedefime yürümeye başladım. Ailem beni sürekli destekledi ve desteklerini de sürdürüyorlar. Milletvekili seçilirsem ilde yaşanan eğitim sorunlarının ortadan kaldırılması için çalışacağım. Zira, ‘Damdan düşenin halini en iyi damdan düşen bilir’ diye bir ata sözümüz var. Gençlerin içinden geldiğim için bu sorunları da iyi bildiğimi düşünüyorum“ dedi. 

“Gençlerin meclisteki sesi olmak istiyorum” 

Aday adaylığı sürecindeki bir diğer genç isim ise Hazal Demirkaya oldu. Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olan Hazal Demirkaya ise üyesi olduğu AK Parti’nin gençlik kollarında seçilme yaşının düşürülmesi sürecinde çalışmalara katılan gençlerden birisi. Demirkaya gençlerin mecliste neler yapabileceğini göstermek istediğini dile getiriyor. Sözlerine, “Gençlerin meclisteki sesi olmak istiyorum” diye başlayan genç kız ise, “Yalova’da AK parti Gençlik Kolları üyesiyim. Seçilme yaşının 18’e düşürülmesi ve gençlerin siyasette daha aktif rol almasına yönelik yapılan çalışmalarda bende aktif rol aldım. Ben de bu yolda yürümek istedim. Ülkemizde 13 milyon gencimiz var. Ben mecliste gençlerin sesi olmak istiyorum. Bu süreçte en büyük desteği ailemden görüyorum. Benden daha heyecanlı ve cesurlar. Genç bir milletvekili aday adayı olarak seçilirsem gençleri hedef alan çalışmalar yapmak istiyorum. Yalova’dan aday olduğum için önce Yalova’nın sonra da ülke genelinin sorunlarıyla ilgilenmeyi istiyorum“ diye konuştu. 

 

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