Türkiye’nin gündemine oturan çocuk İHA’ya konuştu

İstanbul Beşiktaş vapur iskelesinin karşısındaki otobüs duraklarının yanındaki kaldırımda köpeğe sarılarak uyuyan evsiz çocuk izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. Yürekleri burkan görüntü, gazeteci Ali Eyüboğlu tarafından cep telefonuyla görüntülemiş ve sosyal medya hesabında paylaşılmıştı. Çocuğun o halinin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü harekete geçmişti.

Annesi ölmüş, babası Suriye’de, ağabeyleri ise Esed’in ordusunda asker

Suriye’de yaşanan iç savaştan ötürü 3 sene önce amcasıyla birlikte Afrin’den Türkiye’ye gelen 14 yaşındaki Mahmut Hasan, şimdi sokaklarda yaşıyor. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Hasan, annesini 2 yaşındayken hastalığından ötürü kaybetmiş. Babası ise Suriye’de kalarak çalışmaya başlamış. Ancak yaşanan savaştan ötürü bir türlü Türkiye’ye gelememiş. Hasan’ın 2 ağabeyi de Beşar Esed’in ordusunda asker olduğu öğrenildi.

“Seviyorum onu, ailem yok tek arkadaşım Zeytin”

Adına “Zeytin” verdiği köpeğine sarılarak uyuyan Hasan, “Benim köpeğim, onu sokakta buldum. Beni çok seviyor ben de onu çok seviyorum. 7-8 aydır beraber yaşıyoruz. Seviyorum onu, ailem yok sadece amcam var. Tek arkadaşım Zeytin isimli köpeğim, onunla yaşamaya devam edeceğim. Otobüs duraklarının orada ya da çarşının içerisinde uyuyoruz” dedi.

“Ona sarılınca o benim köpeğim gibi arkadaşım gibi zannediyorum”

“Suriyeliyim, Afrin’den 3 sene önce amcamla geldim” diyen Hasan, “Annem hastalıktan dolayı ben 2 yaşındayken öldü. Babam Suriye’de çalışıyor, buraya gelmeyi düşünüyor ama gelemiyor. 3 tane ağabeyim var en ufak benim. Ağabeylerimin ikisi Esedin ordusunda asker, en büyük ağabeyim de evlendi ve Bursa’da yaşıyor. Asker ağabeylerim sağlar. Beni videoya çekenleri görmedim ben o esnada uyuyordum. Sarılıp uyuyoruz, ona sarılınca o benim köpeğim gibi arkadaşım gibi zannediyorum” diye konuştu.

Doğan Can Cesur