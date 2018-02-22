Türkiye’nin ilk eczacılık tarihi müzesi İstanbul Üniversitesi’nde açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen “Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi”, 27 Şubat 2018 Salı günü İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın katılımlarıyla İstanbul Üniversitesi’nde açılıyor. Yapılan bilgilendirmede, Türkiye’nin ilk Eczacılık Tarihi Müzesi olan 'Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi'nde, Türkiye’de eczanelerin, eczacılık eğitiminin ve ilaç endüstrisinin tarihine ışık tutan kaynaklar, Topkapı Sarayı Müzesi Enderun Eczahanesi’ne ait malzeme, Osmanlı dönemine ait Pastör Eczahanesi ve İstikamet Eczahanesi dolapları, eczacılık eğitiminin çeşitli dönemlerine ait diplomalar yer aldığı kaydedildi.

'Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi'

'Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi', 1960 yılında Prof. Dr. Turhan Baytop tarafından kurulan müzenin çekirdeğini T. Baytop’un kişisel koleksiyonu oluştururken daha sonra eczacıların ve hekimlerin bağışladığı eşyalar ile müze zenginleşti. 1999 İstanbul depreminde hasar gören Eczacılık Fakültesi binaları güçlendirme için boşaltılırken, müzenin eşyaları Prof. Dr. Afife Mat tarafından arşiv binasında koruma altına alındı.

Osmanlı dönemine ait iki eczanenin, Pastör Eczahanesi ve İstikamet Eczahanesi, dolapları, çeşitli eczanelere ait porselen ilaç kavanozları, ilaç yapımında kullanılan malzeme ve reçete kayıt defterleri ülkedeki eczanelerin gelişimi hakkında fikir veriyor. 1839 yılında başlayan eczacılık eğitiminin çeşitli dönemlerine ait diplomalar, diploma kayıt defterleri, mezunların fotoğrafları, tabelalar bu koleksiyonda yer alıyor. Osmanlıca, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca çok sayıda eczacılık ve tıp kitabı içinde en eskisi 1734 tarihli. Türkiye’de ilaç endüstrisinin tarihini de koleksiyonda izlenilebilirken, Osmanlı döneminden günümüze yerli ve yabancı bin 500’den fazla müstahzar firmalara göre gruplandırılmış olarak sergileniyor. Sağlık tarihi alanında araştırma yapanlar ve konuyla ilgili sağlık mesleği mensupları müzeyi randevu ile gezebilirler.