Türkiye'nin ilk kişiye özel personel servisi 'Ring Servis'

Türkiye'nin ilk kişiye özel personel servis hizmeti olduğu belirtilen 'Ring Servis' ticari hayatına başladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük personel taşıma ve ulaştırma şirketlerinden Turex Turizm ile yatırım ortaklığı yapan ringservis uygulaması Türkiye'de ilk defa farklı şirket çalışanlarını aynı servis aracı içinde taşımaya başladığı kaydedildi.

Türkiye'de özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerin ulaşım sorunundan ve bu durumun çalışanları demotive etmesinden yola çıkan fikir, hayata geçirildiği 2017'nin son çeyreğinden itibaren çok ciddi talep toplamaya başladığı bildirilirken uygulama; şirketlerinden personel servisi hizmeti alamayan tüm çalışanları aynı rota üzerinde tek bir serviste buluşturmayı amaçlarken trafikteki araç sayısını azaltmayı hedefliyor. IOS ve Android platformunda uygulamayı indiren kişiler 3 adımda rota oluşturup ödeme yapılabilecek.