Milli Savunma Bakanı Işık, beraberindeki Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ve ilgili diğer yetkililerle Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar’ın Aksaray’daki test atışına katıldı. Verilen brifingin ardından Test Komuta Kontrol Merkezine geçen Işık ve beraberindekiler, test atışını takip etti. Işık, başarılı atıştan sonra Türk mühendislerini alkışlayarak tebrik etti.

Komuta Kontrol Merkezine 11 kilometre mesafedeki füze atış alanını da inceleyen Işık, atış sahasındaki ekiple sohbet etti. Işık, ROKETSAN ve ASELSAN mühendislerine hitaben yaptığı konuşmada, “Bu sistemleri milli ve yerli imkanlarla geliştirmek hepimizin görevi, vatan borcu adeta. Çünkü kritik sistemlerin geliştirilmesi bizim için tek yol. Bir takım dost bildiğimiz ülkeler en küçük bir sorunla karşılaştığımız zaman hemen bir ambargo koyma, bir kısıtlama getirme gibi alışkanlığa sahipler. Onun için bizim bütün kritik teknolojilere sahip olma, onları geliştirme ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma hedefimiz var. Onu da sizler yapacaksınız. Bunu sizin gibi gerçekten iyi eğitim almış değerli arkadaşlarımız yapacak. Bizler de sizlerin sürekli önünüzü açacağız. Sizleri destekleyeceğiz. Çalışmalarınıza maddi ve manevi her türlü katkıyı vereceğiz. Sonuçta kazanan ülkemiz olacak. Eğer biz burada güçlü bir savunma sistemlerine sahip olursak hiçbir ülkenin ülkemize yan bakma durumu olamaz. Şuna inanıyorum ki biz yaparız ve hem de çok daha iyisini yaparız. Emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“HİSAR SİSTEMİNİN TEST ATIŞINI YAPTIK, ATIŞA ŞAHİTLİK YAPTIK, BUNDAN GERÇEKTEN MUTLULUK VE GURUR DUYDUK”

TSK’nın caydırıcı gücünü artırmak ve çok güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli hedeflerinden biri olduğuna değinen Işık, “Bunu gerçekleştirmenin bir unsuru da hava ve füze savunma sisteminde söz sahibi olabilmek. Bu noktada çok önemli çalışmaları bugüne kadar şirketlerimiz, savunma sanayimiz yaptı. ROKETSAN ve HAVELSAN işbirliğiyle geliştirilen pek çok sistemimiz var. Şimdi daha ileri sistemleri hayata geçirmek için yoğun bir gayret var. İşte bugün burada Hisar sisteminin test atışını yaptık, atışa şahitlik yaptık. Bundan gerçekten mutluluk ve gurur duyduk. Türkiye, hava ve füze savunma sistemlerinde kritik teknolojileri hem elde etmek hem de geliştirmek durumunda. Türkiye aslında geç başlamasına rağmen önemli bir mesafeyi aldı. İnanıyorum ki, bundan sonra daha hızlı mesafeleri alacağız ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerine sahip olacağız” şeklinde konuştu.

İLK KEZ ÇİFT DARBELİ ROKET MOTORU KULLANILDI

Kara Kuvvetleri Komutanlığının hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Hisar Hava Savunma Projeleri kapsamında tamamlanan testlerde Hisar-O füzesi, ASELSAN tarafından geliştirilen Füze Fırlatma Sistemi’nden dik olarak ateşlendikten sonra birinci darbe katı yakıtlı motoru ile füze kanisterinden başarılı bir şekilde ayrıldı. Programlanan manevralarıyla uçuşuna devam eden füze, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra yüzde 100 bir başarı ile uçuşunu tamamladı.

Türkiye’de ilk kez çift darbeli roket motoruna sahip bir füzenin dik olarak başarıyla fırlatılmasıyla, ROKETSAN bu teknolojiye sahip dünyadaki sınırlı sayıdaki firma arasında yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacına cevap verecek ve dünyadaki örnekleriyle yarışır nitelikteki Hisar’ın radar, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ASELSAN tarafından, füze sistemleri ise ROKETSAN tarafından geliştiriliyor.