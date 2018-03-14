Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Ekonomi »
  • Türkiye’nin internete erişim oranı yüzde 80, bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 97 oldu

Türkiye’nin internete erişim oranı yüzde 80, bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 97 oldu

Türkiye’de hanelerin internete erişim oranı son beş yıllık dönemde yüzde 49,1’den yüzde 80,7’ye, bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 92’den yüzde 97,2’ye yükseldi.

Türkiyenin internete erişim oranı yüzde 80, bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 97 oldu

14 Mart 2018 10:37

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, internet erişimi oranları ve bilgisayar kullanımı üzerine medya araştırması gerçekleştirdi.Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bilgi Toplumu İstatistikleri’nden derlediği verilere göre 2013-2017 yılları arasında 10 ve üzeri çalışana sahip girişimlerde, bilişim teknolojilerinin kullanım oranı artışa geçerken bu dönemde hanelerin bilgisayar kullanımı yüzde 92’den yüzde 97,2’ye yükseldi. Araştırmaya konu olan dönemde, aynı şekilde 10 ve üzeri çalışana sahip olan girişimlerde internet erişim oranı yüzde 90,8’den yüzde 95,9’a; web sitesi sahipliği ise 53,8’den 72,9’a yükseldi. 

2013 ve 2017 yılları arasında girişim ve şirketlerin yanı sıra hane halklarının kullanım oranlarında da ciddi artışlar yaşandı. Hanelerde 5 yıl içerisinde bilgisayar kullanımı yüzde 49,9’dan yüzde 56,6’ya ulaşırken, bu oranlar internete erişimde yüzde 48,9’dan yüzde 66,8’e çıktı. Öte yandan erkeklerin kadınlara oranla hem internete erişimde hem de bilgisayar kullanımında daha önde olduğu bilgisi dikkat çekti. 

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde internet ve bilgisayar başlıklarındaki haber çıkışlarının son yıllardaki en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıl, internet başlığında 164 bin 54, bilgisayar başlığında ise 70 bin 605 haber çıkışı tespit edildi. Şiddet içerikli bilgisayar oyunları ve internet kullanım süreleri ise medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer edindi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç