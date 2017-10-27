Yılda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, 10 bin 985 ve delta olarak 16 bin 613 hektar olmak üzere toplam 27 bin 598 hektarlık yüzölçümüne sahip. Milli parkta ziyaretçi güvenliği için içeriye tüp ve mangal sokulmuyor. Parkta ziyaretçiler deniz sporları, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, kuş gözleme ve botanik turlar gibi etkinlikler gerçekleştirebiliyor.

Antik çağlardan beri dokusu büyük ölçüde korunmuş olan milli park, birbirine ekolojik olarak bağlı ekosistemler sayesinde farklı yaşam ortamlarında yaşayan bitki ve hayvan türleri ile büyüleyici bir zenginliğe sahip. Milli park, bitkilerin, farklı kuş türlerinin, memelilerin ve çok sayıda deniz canlısının güvenle yaşadığı son sığınak olarak tabir ediliyor. Akdeniz maki bitki örtüsünün hemen hemen bütün bitki türlerinin en canlı ve sağlıklı örneklerinin yer aldığı milli parkta belirlenen 804 bitki türünün altısı, dünyada sadece burada bulunuyor. Sadece Anadolu’ya özgü 30 bitki türü de burada bulunan bitkiler arasında yer alıyor. Parkta 256 farklı kuş türü barınıyor. Binlerce göçmen kuş Menderes Deltası'nın sığ sularında beslenmek ve üremek için her yıl Ege’nin ılıman iklimine geri dönüyor. Bu vahşi coğrafyada yaban hayatı uyum içinde varlığını sürdürüyor. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Türkiye’nin kalbinde bir harikalar diyarı olarak yer alıyor.

Onur Durmuş