Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra karar

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Muharrem Taş'ın 2 Şubat 2014'te yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye kaldırılamaması sonucu hayatını kaybetmesinde ihmali olduğu iddia edilen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin özel idare çalışanları hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Müşteki ve dosyada ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadeleri ile bilirkişi raporlarını alan başsavcılık, şüpheliler hakkında kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığı kararına Taş ailesinin avukatı Murat Timur itiraz etti. Van Adliye Sarayı önünde bir açıklamada bulunan Timur, dosyanın bugün Van Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararıyla sona erdiğini ifade ederek, “Bu dosya bu şekilde bitmeyecek. Biz hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Savcının yapması gereken bir takım değerlendirmeleri, bilirkişi yapmış”

Dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın temel gerekçesinin bilirkişi raporuna dayandırıldığının altını çizen Timur, “Yaklaşık bir ay önce alınan bir bilirkişi, raporunda bizim sorumluluğu olduğunu düşündüğümüz kamu görevlilerinin bir sorumluluğunun olmadığına dair hukuki bir takım değerlendirmeler yapmış. Ancak şunu ifade edeyim, bir bilirkişi heyeti hakime kanaat getirecek, yol gösterecek hukuki mütalaa veremez. Burada hukuki bir takım değerlendirmeler yapmış. Özellikle soruşturmayı yürüten savcının yapması gereken bir takım değerlendirmeleri, bilirkişi yapmış. Bilirkişinin bu değerlendirmelerini de cumhuriyet başsavcılığı gerekçe gösterip, olayda hiçbir kamu görevlisinin kusurunun olmadığını ifade etmiş, ama soruşturma dosyasında da bir takım tespitler yapmış. Sağlık Bakanlığının elinde gece görüşlü ambulans bulunmadığı, yine kar paleti araçların arızalı olduğu, diğer taraftan mezranın bulunduğu yerde yolun açılmasının çok uzun bir zaman alacağı, tam da bizim söylediğimiz bunlar zaten. Bir devletin bir takım araçları bulunur. Devlet bu araçlarla, bu organizasyonlarla devlettir ve diğer kurumlardan farklıdır. Burada devletin bir kısım kurumunun devlet için gerekli olan araç ve teşkilatı iyi bir şekilde kurmadığından dolayı burada ihmalin olduğunu açıkça söylemek gerekiyor. Burada bir kısım kamu görevlisinin çok açık ve net ihmali bulunmakta. Biz bu ihmale karşı ilgililer hakkında dava açılması için de, Van Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturma kararına da önümüzdeki hafta itiraz yapacağız. Buradan belki bir sonuç çıkmaz ama gerek Anayasa Mahkemesi gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de bu olayın sorumluları mahkemeye çıkana kadar hak arayışlarını sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Atilla İdiz