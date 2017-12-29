Türkiye’nin konuştuğu Suriyeli kadın, İHA’ya konuştu

Yaklaşık 15 gün önce Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi’nde meydana gelen olayda, iki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli Esir H., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğramış, şoka giren kadın tacizciyi iterek tepki göstermişti. Esir H.’nin tepki göstermesine kızan şüpheli yanında taşıdığı silahı iki çocuğunun yanında hamile kadına doğrultup tekme savurarak, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılmıştı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan Esir H., tacizin ardından eşi ile arası bozuldu. Zor şartlar altında, 3 çocuğu ve karnındaki bebekle çok sıkıntılı bir dönem geçiren talihsiz kadın, bu zorlu dönemi İHA ekibine anlattı. Yüzünün görünmesini ve kamera kaydının alınmasını istemeyen Esir H., o günü yaşarken göz yaşlarına hakim olamadı. Çocuklarını okula götürmek için evden çıktığını ve okula yaklaştığı sırada bir kişinin kendisine dokunduğunu belirten Esir H., “İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Arkamı döndüğümde bir adamın bana dokunduğunu gördüm. Çok sinirlendim ve kendisine tepki gösterdim. Onu itelerken telefonu düştü, ben gider zannettim ama silahını çekip çocuklarımın yanında bana doğrulttu. Çok korktum, tekme savurdu duvara sıkıştım. Sonra bağıra bağıra gitti, bende korka korka yola devam ettim” dedi.

“Eşimle aram bozuldu, huzurum kalmadı”

Yaşadığı şokun ardından çocuklarını okula bıraktıktan sonra tekrar korkarak ve hızlı adımlarla eve yürüdüğünü kaydeden Esir H., şöyle devam etti:

“Beni takip ettiğini sandığım için, sık sık arkama bakıyordum. Kimsenin olmadığını görünce hemen eve attım kendimi. Eşim çalışıyordu ve en küçük çocuğumla evde tektim. Sinirim bozuldu ve çok ağladım. Akşam eşime tatsız bir olay yaşadığımı söyledim ama ben çok korkuyordum. Daha sonra görüntüler televizyonda yayınlanınca, psikolojim tamamen bozuldu. Eşim benimle kavga etti, akrabalar sanki ben suçluymuşum gibi davranmaya başladı. Zaten adam da yakalanmamıştı, çocuklarımı bir süre ben götüremedim okula, olayla beraber çok zor günler geçirdim”.

Yüzleşmede tanıdı

Polis, ekipleri olayın haber yapılmasından 14 gün sonra zanlı Ş.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Dün öğlen saatlerinde zanlının yakalandığını ve yüzleştirilmesi gerektiğini öğrenen Esir H., emniyete gitti. İlk gördüğü anda şahsı tanıyan Esir H., birkaç kez pozisyon ve insanların değiştirilmesine rağmen kendisini taciz eden şahsı kesin bir ifade ile tanıdığını belirtti. Gözaltına alınan zanlı Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mağdur kadın da rahat bir nefes aldı. Hayatının en kötü dönemini geçirdiğini aktaran Esir H., şu ifadeleri kullandı:

“Ben şahsı görür görmez tanıdım, polise söyledim. Maddi durumumuz çok kötü, üzerine bu olay geldi ve ben hamileyim. Zanlı yakalandı evet ben biraz rahat edebilirim belki ama, bu seferde eşimin akrabalarının baskısından bunaldım. Olayın benle ilgisi olmamasına rağmen mağdur olmama rağmen üzerime çok geliyorlar. Şimdi bu mahallede herkes beni tacize uğrayan kadın olarak tanıyor, bundan çok rahatsızım. Kimsenin beni tanımadığı, tanımayacağı bir yere taşınmak istiyorum. Maddi durumumuz hiç yok, biz savaştan kaçtık Türkiye’ye geldik. Allah razı olsun bizi misafir ettiler ama çok zor günler geçiriyorum. Bize hem maddi hem manevi yardım yapılmasını istiyorum.”

Mahalleli zanlı için idam istiyor

Olayın yaşandığı 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi sakinleri taciz olayını gerçekleştiren zanlının idam edilmesini istedi. Nesret Çalan isimli vatandaş, “Onun çok yüksek bir ceza alması lazım, hapishaneden çıkmaması lazım. Herkesin annesi, kız kardeşi ablası var. Suriyeliler mağdur olarak buraya geldi. Bize düşen onları koruyup kollamak olmalı. Kadına yönelik şiddete karşıyım, hele ki çocuklar söz konusu olunca çok kötü oluyorum” şeklinde konuştu.

Orhan Karakuzu isimli vatandaş da, bu tür insanların idam edilmesi gerektiğini ve dünyadan silinip yok olmaları gerektiğini ifade etti.

Aydın Yorat - Ejder Ediz Işık