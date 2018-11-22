Türkiye'nin yüzde 28,7'si obez

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerdeki obezite oranlarını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yüzde 28,7'sinin obez olduğu anlaşıldı. Türkiye'nin bu oranla da listenin ilk sıralarında yer aldığı görüldü. Bununla birlikte listenin en başına yerleşen ülke ise ABD olurken, obez nüfus oranının yüzde 40 orana sahip olduğu belirlendi. ABD'den sonra ise yüzde 34,4 oranla Şili gelirken, Şili'yi yüzde 33,3 oranla Meksika takip etti. Buna karşın listenin son sırasında yer alan ülke sadece yüzde 4,2 oranla Japonya oldu. Japonya'yı da yüzde 5,5 obezite oranıyla Kore bir ön sıradan eşlik etti. Verilerin 2016 yılına ait olduğu görülürken, 15 yaş üzeri yetişkinlerin nüfustaki yüzdesinden elde edildiği kaydedildi.

Medya obeziteyi gündemine aldı

Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, obezite başlığı altında 36 bin 20 adet haberin yansıdığı görüldü. Geçtiğimiz yıllardaki haber adetleri kontrol edildiğinde ise, obezitenin 2017 yılında 25 bin 886, 2016 yılında ise 21 bin 784 habere konu olduğu görüldü. Son üç yıl içerisinde obez nüfusunda yaşanan artışa paralel olarak, medyadaki haber çıkışlarının da artması, konu hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla birçok çalışma yapıldığı ve medyanın da bu konuyu gündeminde taşıdığının bir göstergesi sayıldı.