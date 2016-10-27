Emniyet Genel Müdürlüğü, 2016 yılı Eylül ayı geçici giriş çıkış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2016 yılı Eylül ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,84'lük bir azalışla 2 milyon 855 bin 397 oldu. Eylül ayında Türkiye'ye gelen 2 milyon 855 bin 397 yabancı ziyaretçinin 83 bin 882'i (yüzde 2,94) günübirlikçi oldu.

Eylül ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; Antalya yüzde 31,76 (906 bin 986) ile birinci, İstanbul yüzde 28,08 (801 bin 923) ile ikinci, Muğla yüzde 9,59 (273 bin 883) ile üçüncü, Edirne yüzde 8,89 (253 bin 937) ile dördüncü, Artvin yüzde 8,75 (249 bin 725) ile beşinci oldu.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,96 azalış oldu. 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,96 azalış göstererek 20 milyon 246 bin 828 oldu. 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'ye gelen 20 milyon 246 bin 828 yabancı ziyaretçinin 512 bin 711'i (yüzde 2,53) günübirlikçi oldu.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 35,00 (7 milyon 85 bin 791) ile birinci, Antalya yüzde 24,48 (4 milyon 956 bin 340) ile ikinci, Edirne yüzde 11,12 (2 milyon 250 bin 980) ile üçüncü, Artvin yüzde 8,96 (1 milyon 813 bin 452) ile dördüncü, Muğla yüzde 7,40 (1 milyon 498 bin 870) ile beşinci oldu.

2016 yılı Eylül ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,86 (424 bin 447) ile birinci, İngiltere yüzde 8,22 (234 bin 710) ile ikinci, Gürcistan yüzde 7,80 (222 bin 694) ile üçüncü sırada oldu.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 15,51 (3 milyon 139 bin 308) ile birinci, Gürcistan yüzde 8,34 (1 milyon 689 bin 543) ile ikinci, İngiltere yüzde 7,32 (1 milyon 481 bin 200) ile üçüncü sırada oldu.

Geçici verilere göre; 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,60'lık (10 milyon 520 bin 266) bir azalış oldu. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 1,58'lik (10 milyon 376 bin 997) bir azalış kaydedildi.

