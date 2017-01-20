Milas’ın Selimiye Mahallesi’nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri’nce yapılan güvenlik çalışmaları sırasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan biri bayan biri erkek olan şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bayanın evraklarında herhangi bir eksiklik görülmezken, yanında bulunan ve adının Ozan D. olduğunu iddia eden şahıs kimliğinin yanında bulunmadığını söyledi. Ozan D.’nin jandarma ekiplerine vermiş olduğu T.C. kimlik numarasının da doğrulanmaması üzerine şahıslar yalan beyanda bulundukları şüphesi üzerine gözaltına alındı.

78 ayrı suç, 10 adet kesinleşmiş hapis kararı

Yapılan araştırma sırasında kendisini Ozan D. diye tanıtan şahsın asıl adının Ozan A. (41) olduğu ve şahsın 78 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu, 10 adette kesinleşmiş hapis kararının olduğu ortaya çıktı.

Daha sonra jandarma ekipleri Ozan A.’nın kimliğinin getirilmesi için şahsın annesi olan Nadide K.’ya (65) ulaştı. Ozan A. ise annesinin şehir dışında olduğunu belirterek, gelemeyeceğini söyledi.

Kısa bir süre sonra Milas İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek Ozan A.’yı ziyaret etmek ve hakkında bilgi almak isteyen birisi kadın üç kişinin araçlarını uzak bir noktaya park etmesinden şüphelenen ekipler araç içerisinde bir kadının daha olduğu tespit etti. Araç içerisinde bulunan kadının yapılan kimlik sorgusunda ise daha önce kendisine ulaşılan fakat şehir dışında olduğunu iddia eden Ozan A.’nın annesi Nadide K. olduğu belirlendi. Nadide K.’nin ise yapılan kimlik sorgusunda 2 ayrı suçtan yakalamasının olduğu ve çok sayıda sabıkasının olduğu anlaşıldı.

Sorgulamada yalan beyanda bulunan şahısların Selimiye’deki ikametlerinde cumhuriyet savcılığından izin alınarak arama yapıldı. Arama sırasında ise 1 adet masa üstü bilgisayar, 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet tablet, 8 adet farklı markalarda cep telefonu, 2 adet cep bilgisayarı, 1 adet woltra vombat marka 8 milimetre tabanca içerisinde 7.65 milimetrelik çelik başlıklı fişek, 1 adet Elmas marka otomatik av tüfeği, av tüfeği ait 12 calibre 20 adet dolu kartuş, çok sayıda CD, 1 adet harici bellek, hafıza kartı ve flash disk ele geçirildi.

Yaklaşık bir ay önce Selimiye’ye taşınan ve sürekli adres değişikliği yaptıkları belirlenen Ozan A. ve Annesi Nadide K.’nın evlerinde ele geçirilen eşyaların ardından yeniden ifadeleri alındı.

Şahıslar ifadelerinde internet üzerinden dolandırıcılık yaptıklarını itiraf ederek, sahte sayfalar oluşturup çeşitli elektronik eşyaları satıyormuş gibi yapıp siparişte bulunan vatandaşlara maddi değeri olmayan ürünler gönderdiklerini belirttiler.

Sipariş verenlerin kredi ve kimlik bilgilerine de ulaştıkları iddia edilen Ozan A. ve Nadide K. ruhsatsız silah bulundurmak, yalan beyanda bulunmak suçlarından Milas Adliyesi’ne sevk edildiler.