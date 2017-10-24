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'Türkler Instagram’da yeni açık buldu'

Son zamanlarda kullanıcı sayısını ciddi oranda artıran Instagram’ın, Keşfet özelliğinde yeni bir açık ortaya çıktığı öne sürüldü.

Türkler Instagramda yeni açık buldu

24 Ekim 2017 11:19

F1 Medya Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, milyonlarca kişinin hesabı bulunan Instagram’ın Keşfet özelliğinde yeni bir açık ortaya çıktığı söyledi. Açıktan faydalanan kullanıcıların, az sayıda takipçileri olmasına rağmen paylaşımlarını Keşfet bölümünde gösterebildiğini belirten Mercanoğlu, “Instagram’da yeni trend, paylaşımları Keşfet sayfasına düşürmek. Keşfet’e düşen bir paylaşımı, fotoğraf ya da video, paylaşan kişinin takipçisi olmayanlar da görebiliyor. Bu sayede çok sayıda etkileşim yani beğeni, yorum ve paylaşım alabiliyor. Bir paylaşımın Keşfet bölümünde gözükmesi kullanıcılar açısından önem taşıyor. Bir paylaşımın Keşfet’te gözükebilmesi, çok sayıda etkileşim almasına bağlı. Bu yüzden de sadece yüksek takipçisi bulunan hesapların paylaşımları Keşfet’te gözüküyor" dedi.

“Sayının çok olması Keşfet’e düşme ihtimalini artırıyor”

Ancak takipçi sayısı az olan ya da popüler olmayan bazı Instagram kullanıcılarının yeni bir yöntem geliştirdiğini dile getiren Dijital Medya Uzmanı Mercanoğlu, sistemin işleyişi hakkında bilgi verdi: "Takipçisi az olan bazı kullanıcılar ise Instagram’ın Keşfet özelliğinden faydalanıp etkileşim ve takipçi sayılarını artırabilmek için Whatsapp üzerinden kurdukları gruplarla bir araya geliyor. Bu grupta 10 hesapta olabilir 100 hesapta. Sayının çok olması Keşfet’e düşme ihtimalini artırıyor. Whatsapp grubunda birbirileriyle iletişim halinde olan Instagram kullanıcılarının her biri, yaptığı paylaşımın linkini Whatsapp grubundan paylaşıyor ve herkes birbirine yorum yapıp, beğeniyor. Ve Instagram algoritmaları da bu etkileşimleri baz alarak yapılan paylaşımları Keşfet sayfasında gösteriyor. Böylece o paylaşımlar yüksek erişim, yüksek etkileşim alırken bir yandan da takipçi sayılarını artırıyorlar."
Mercanoğlu, Instagram’daki Keşfet özelliğinin önümüzdeki günlerde Facebook’ta da karşımıza çıkacağını söyledi. 

Etiketler: Instagram

 

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